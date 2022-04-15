У инфляции в Беларуси «отказали тормоза» 2 15.04.2022, 15:27

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Какие товары и услуги дорожают быстрее всего?

Инфляция в Беларуси в марте 2022 года заметно ускорилась и подскочила до 6,1%. В годовом выражении, в сравнении с мартом прошлого года, рост потребительских цен составил 15,9%, пишет belmarket.by.

В 2021 году рост цен стал глобальной проблемой, затронув как развивающиеся, так и развитые страны.

В Беларуси по итогам 2021 года инфляция составила 9,97%, при плановом показателе в 5%.

Новые реалии

Начало 2022 года не продемонстрировало замедления темпов инфляции. В январе годовой прирост потребительских цен составил 10,4%. Относительно декабря 2021 года потребительские цены в январе 2022 года выросли на 1,5%. В феврале годовая инфляция в Беларуси замедлилась, прирост потребительских цен составил 9,99% (к февралю 2021 года). Относительно января цены выросли на 1,6%, а относительно декабря — на 3,1%.

Однако ни январские, ни февральские темпы роста не идут ни в какое сравнение с показателями за март 2022 года. По данным Белстата, месячная инфляция в марте составила 6,1%. Инфляция в годовом выражении (март 2022 года к марту 2021 года) ускорилась до 15,9%.

В марте цены на продовольственные товары в годовом выражении оказались на уровне 15,6%, на непродовольственные товары — 18,7%. Услуги относительно марта 2021 года подорожали на 12,7%. Если сравнить цены за месяц (март 2022 года к февралю), то выходит, что продовольственные товары стали дороже на 4,2%, непродовольственные — на 10,8%, услуги — на 3,3%.

Согласно данным Белстата, значительно прибавили в цене фрукты (+24,9%), овощи (+12%), бытовые электротовары (+15,6%) и телевизоры (+19,1%), туристические услуги (+25,1%), а также услуги воздушного транспорта (+21%).

На максимуме в годовом выражении находятся цены на плодоовощную продукцию. По информации Нацбанка, в декабре 2021 года они вышли на уровень 17,4% (к соответствующему месяцу предыдущего года), а в январе 2022 года выросли до 23,8%.

В феврале произошел откат цен на плодоовощи практически к декабрьскому показателю (17,7%), зато в марте произошел резкий скачок — в годовом выражении стоимость плодоовощной продукции увеличилась до 41,6%.

Минимальные темпы прироста свободных цен и тарифов в марте 2022 года (в годовом выражении) отмечены на соль (-4,5%), яйца (+2,1%), услуги банков (+2,5%), максимальные — на услуги международного туризма (+52,2%) и легковые автомобили (42,6%).

Минимальные темпы прироста регулируемых цен и тарифов (в годовом выражении) были на пассажирский транспорт (нулевой показатель), торф (+1,2%), дрова (+1,4%), максимальные — на услуги по охране жилищ (33,3%) и ритуальные услуги (+18,7%).

Максимальные и минимальные темпы прироста регулируемых цен и тарифов в марте 2022 года в годовом выражении, в % (по данным Нацбанка РБ)

В результате, по итогам трех месяцев 2022 года рост потребительских цен отмечен практически по всем товарным группам и позициям, а также по всем видам услуг.

Рост потребительских цен по республике за январь-март 2022 года относительно января-марта прошлого года был следующим:

Продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия: +12,99%, наибольший рост — Брестская область (+13,70%).

Мясо и мясопродукты: +15,97%, наибольший рост — Минск (+17,58%);

Молоко и молочные продукты: +7,49%, наибольший рост — Минская область (+8,19%);

Масло и жиры: +9,51%, наибольший рост — Минская область (+13,31%);

Крупа и бобовые: +10,55%, наибольший рост — Брестская область (+14,28%);

Плодоовощная продукция: +27,64%, наибольший рост — Брестская область (+32,90%);

Табачные изделия: +11,21%, наибольший рост — Минск (+12,42%).

Непродовольственные товары: +12,26%, наибольший рост — Минск (+15,91%).

Обувь: +7,52%, наибольший рост — Минск (+10,75%);

Мебель: +12,50%, наибольший рост — Минск (+16,31%);

Строительные материалы: +18,88%, наибольший рост — Минск (+23,88%);

Телерадиотовары: +20,67%, наибольший рост — Могилевская область (+28,63%).

Услуги: +10,40%, наибольший рост — Минск (+11,73%).

Жилищно-коммунальные: + 12,11%, наибольший рост — Гомельская область (+13,36%);

Медицинские: +8,98%, наибольший рост — Минская область (+10,63%);

Туристические: +34,80%, наибольший рост — Минск (+64,36%).

Ни шагу назад

В то время как стоимость товаров и услуг продолжает расти, МАРТ заверяет, что ситуация с ценами на контроле и в Беларуси не допустят их спекулятивного роста. А премьер-министр Роман Головченко считает, что белорусских продуктов питания хватит и для себя, и для зарубежных покупателей.

Правда, о проблемах отраслевые министерства и правительство тоже говорят. Прежде всего, говорят о логистических трудностях для внешней торговли и санкционном давлении на Беларусь. Нацбанк также отмечает негативную роль санкций и называет их ключевым фактором, повлиявшим на рост цен в марте текущего года.

«В ускорении инфляционных процессов отчетного месяца нашли отражение рост геополитической напряженности и усиление санкционного давления. Наиболее чувствительно на ухудшение поставок иностранной продукции (сырья, материалов), рост транспортных расходов и ослабление национальной валюты реагировали цены на импортируемые товары, прежде всего непродовольственной группы и плодоовощной продукции», — сообщает Нацбанк.

Следует отметить, что ни международные банки, ни эксперты не видят предпосылок и потенциала для роста белорусской экономики в 2022 году. Зато они прогнозируют дальнейший рост цен и относительно высокий уровень инфляции.

Международный валютный фонд считает, что инфляция в Беларуси в 2022 году составит 8,3%. Согласно прогнозу Евразийского банка развития, годовая инфляция в нашей стране будет находиться на уровне 10%. Причем эти оценки были сделаны еще до событий в Украине. А вот Всемирный банк в новом апрельском обзоре дает весьма неоптимистичный прогноз — по мнению экспертов, инфляция в Беларуси в 2022 году составит 21,1%.

В свою очередь, Национальный банк Беларуси продолжает придерживаться принципа «ни шагу назад» и по-прежнему видит целевую инфляцию на уровне 6%. Как регулятор собирается достичь этой цели (в условиях новой реальности) — большой вопрос.

Эксперт исследовательского центра BEROC (Киев) Лев Львовский еще в феврале отмечал, что выйти на запланированный уровень инфляции не получится.

«Даже при удачной внешней конъюнктуре и принимаемых для сдерживания роста цен мерах, вряд ли удастся остаться в рамках прогнозируемой на этот год инфляции в 6%. С учетом падения мировой инфляции, вполне вероятно, что мы уложимся в 10%, а в случае замедления белорусской экономики появится шанс удержаться в районе 7-8%», — говорил Львовский.

Еще один эксперт BEROC, Дмитрий Крук, считает, что в Беларуси продолжится рост инфляционных и девальвационных ожиданий, а это приведет, в том числе, к изменению структуры потребительского спроса.

«Вырастет спрос на товары первой необходимости и продукцию более низких ценовых категорий. Товары длительного пользования, импортные товары и продукция более высоких ценовых категорий отойдет на второй план», — отмечает Крук.

На сегодняшний день велика вероятность того, что цены и дальше будут расти. Во-первых, сохраняются высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса. Доверие белорусов к финансовой системе и Нацбанку уменьшается. В таких условиях растет ожидаемая инфляция, которая затем может трансформироваться в реальную.

Во-вторых, ценовой рост зависит от внешних факторов. В мире сохраняются высокие цены на сырье и энергоносители, зафиксирован исторический максимум цен на продовольствие. Все это будет оказывать влияние и на Беларусь (импортируемая инфляция).

В-третьих, набирают оборот санкции. Ограничения в отношении финансового сектора и автомобильных грузоперевозок, сокращение экспорта и зарубежного кредитования создают ситуацию, при которой высока вероятность ослабления белорусского рубля.

В изменившихся условиях дальнейший рост цен в Беларуси может привести к снижению реальных доходов населения, итогом которого станет сокращение потребительских и инвестиционных расходов.

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