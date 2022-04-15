Присыпали песком в окопе: убегающие оккупанты оставили тела своих однополчан
- 15.04.2022, 15:35
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Спасти награбленные «трофеи» для русских мародеров оказалось важнее.
На странице группировки войск "Юг" в фейсбуке сообщили, что российские военные вырыли окоп, забросили туда десяток тел и засыпали всем что было.
Известно, что при этом оставляют опознавательный знак на месте закопанных военных.
Им оказалась самодельная конструкция, чем-то похожая на крест.
"Этим оркам можно сказать повезло, в отличие от тех, чьи тела разбросаны по полям и на обочинах дорог. Оккупанту важнее привезти в дом украденную стиральную машинку, унитаз, женское белье в качестве "трофея", чем отвезти к родственникам тело", – прокомментировали в группировке войск "Юг".