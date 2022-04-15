Украинский актер Богдан Бенюк: Белорусские партизаны помогут нам победить усатого хоккеиста 1 15.04.2022, 15:42

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фото: getty images

И Кремль будет пылать.

Украинский актер Богдан Бенюк не сомневается в победе своей страны в российско-украинской войне.

В интервью программе "Простор свободы" на телеканале D1 он заявил, что у украинцев из быта должно пойти на задний план чувство сопереживания нашему врагу.

"Не дай Бог, чтобы мы начали говорить, что они несчастные мальчики, которые пошли на войну. Что это Путин виноват, а не они. Ничего подобного! Нам нужно быть абсолютно жесткими в этом вопросе. Будущее наше закладывается у нас. Недаром нам поддерживают страны Европы, почувствовавшие, что мы поддерживаем европейскую идеологию", - отметил Бенюк.

Также он подчеркнул, что победа Украины - это неизбежность.

"Мы не сдались за первую неделю, мы выстояли и погнали эту путинскую сволочь вместе с усатым хоккеистом. А еще у нас есть белорусские партизаны, которые находятся на нашей стороне, и это невероятно хорошо, когда народ начинает воевать против своей власти. И кремль будет пылать! Щит украинский будет прибит на воротах в кремле", - заявил Бенюк.

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