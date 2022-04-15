В Офисе президента Украины напомнили Европе о крейсере «Москва» и призвали отправить «на дно» реальную Москву 1 15.04.2022, 16:29

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Европе следует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ.

Из-за вторжения России в Украину Европе следует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ, заявил 15 апреля в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Украина уже отправила на дно российский крейсер "Москва". Наступило время для Европы отправить на финансово-экономическое дно реальную Москву. Все, что для этого нужно – полное эмбарго на российские нефть и газ", – написал он.

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