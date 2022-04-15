Украинцы в Берлине потребовали от издания Die Welt не сотрудничать с Овсянниковой

Украинцы в Берлине потребовали от издания Die Welt не сотрудничать с Овсянниковой13
- 15.04.2022, 16:56
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Видеофакт.
Украинцы в Берлине потребовали от немецкого издания Die Welt отказаться от сотрудничества с Мариной Овсянниковой, экс-работницей российского Первого канала.
Несколько сот украинских активистов в Берлине потребовали от медиагруппы уволить бывшую сотрудницу российского пропагандистского Первого канала.
Видео акции протеста перед зданием медиагруппы опубликовало Deutsche Welle.
Решение о трудоустройстве Овсянниковой медиаконцерн Axel Springer обнародовал 11 апреля. Активисты возмущены, что она будет писать для издания Die Welt, в частности, и об Украине после того, как много лет распространяла пропагандистские материалы.
В знак протеста участники акции завязали руки и заклеили роты. Среди лозунгов раздавалось: "Пропаганда убивает", "Овсянникову - прочь".
К активистам вышли представители медиагруппы, чтобы прокомментировать свое решение. Они заявили, что не будут отворачиваться от этой женщины, поскольку она "на правильной стороне" истории.
В знак протеста активисты легли на землю, символизируя украинцев, которые могут погибнуть из-за дальнейшего распространения российской пропаганды.