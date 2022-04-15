Украина получила ракетные системы залпового огня из Чехии 5 15.04.2022, 17:12

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Украинская армия получила реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.

Украинская армия получила из Чехии реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire, разработанные в Чехословакии в 1970-е на базе военного грузовика Tatra T813 и унифицированные с советскими БМ-21 "Град".

Об этом сообщили в ассоциации "УкрАвтопром", передает Цензор.НЕТ.

"Шасси имеет V-образный двенадцатицилиндровый дизельный двигатель "Татра" Т-930-3 мощностью 270 л. с. Ходовая часть выполнена по колесной формуле 8×8, управляемыми являются колеса двух передних осей. Сравнительно большая длина шасси позволила расположить в средней части оригинальное гидравлическое устройство для перезарядки пусковой установки... Все 40 снарядов, размещенных на стеллаже, одновременно подаются в направляющие", - говорится в сообщении.

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