В России из-за санкций останавливается производство новых танков

В России из-за санкций останавливается производство новых танков7
- 15.04.2022, 17:19
- 5,298
Завод испытывает проблемы с финансированием и импортными комплектующими.
Ведущее предприятие России по производству танков - "Уралвагонзавод" - сокращает выпуск новой бронетехники. Завод испытывает проблемы с финансированием и импортными комплектующими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В ГУР отметили, что "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил) пытается преодолеть кризис, который возник из-за введенных санкций. Предприятие столкнулось с финансовыми проблемами и нехваткой импортных комплектующих, в частности, бронированной стали. Останавливается выпуск новой бронетехники, в том числе Т-90 и Т-14 "Армата".
"Несмотря на широко разрекламированное "импортозамещение" РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продолжения поставок импортных комплектующих", - уточнили в ГУР.