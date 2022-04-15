На оккупированных частях Донетчины и Луганщины сорвана принудительная «мобилизация» 2 15.04.2022, 17:24

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Мужчины призывного возраста избегают призыва.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорван план принудительной "мобилизации".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"План по мобилизации 26 тыс. "резервистов" с территории ОРДЛО в Сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться пушечным мясом в армии оккупанта", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ - эта задача не выполнена.

"С личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся никакие обучения или инструктажи. Также их обеспечивают непригодной для использования амуницией и оружием", - добавили в ГУР.

По данным разведки, представители армии РФ, которые проводят "рекрутинг", обещают задействовать "новобранцев" в задачах обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонительных позиций.

"Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для восполнения потерь подразделений, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях против Украины. Также именно их, как наименее ценный "ресурс", используют для проведения "разведки боем" для выявления позиций украинских защитников", - сказано в сообщении.

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