Reuters: Шольц хочет выделить 2 млрд евро на военную технику для Украины

Reuters: Шольц хочет выделить 2 млрд евро на военную технику для Украины3
- 15.04.2022, 17:28
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Ранее в Германии отмечали, что не готовы поставлять Украине вооружения, которые есть у бундесвера.
Немецкий канцлер Олаф Шольц хочет потратить дополнительно 2 млрд евро на военную помощь Украине. В частности, на закупку военной техники.
Об этом сообщает Reuters.
По данным источника в немецком правительстве, предполагается, что 400 млн евро пойдут в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины. Остальные средства направят на двусторонние военные контракты с Киевом.