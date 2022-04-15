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Reuters: Шольц хочет выделить 2 млрд евро на военную технику для Украины

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  • 15.04.2022, 17:28
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Reuters: Шольц хочет выделить 2 млрд евро на военную технику для Украины
Олаф Шольц
Фото: ЕРА

Ранее в Германии отмечали, что не готовы поставлять Украине вооружения, которые есть у бундесвера.

Немецкий канцлер Олаф Шольц хочет потратить дополнительно 2 млрд евро на военную помощь Украине. В частности, на закупку военной техники.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источника в немецком правительстве, предполагается, что 400 млн евро пойдут в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины. Остальные средства направят на двусторонние военные контракты с Киевом.

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