Сербия отказывается от российского газа 15.04.2022, 17:54

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Сербия планирует начать получать сжиженный газ из Греции, а природный газ из Азербайджана.

Сербия планирует с сентября 2023 года начать получать сжиженный газ из Греции, а природный газ из Азербайджана, чтобы снизить зависимость от российских поставок.

Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики Зорана Михайлович, сообщили в правительстве Сербии.

Она отметила, что сейчас Сербия зависит от одного поставщика — России, но нарастит поставки газа по газопроводу Ниш—Димитровград, который соединит Сербию с Болгарией. Его планируется достроить в 2022 году.

«Сербия по-прежнему зависит от одного поставщика. У нас есть два направления поставок газа, но мы зависим от России. Наше соединение с Болгарией, которое будет готово в следующем году, дает нам возможность вести переговоры и получать СУГ из Греции с сентября В следующем году подключиться к газу из Азербайджана, что снизит нашу зависимость», — сказала Михайлович.

«Мы не можем знать точно, какой будет цена на газ, потому что на рынке происходят тектонические сдвиги, и вопрос в том, какую цену мы сможем согласовать на переговорах с Газпромом, но она точно не будет такой, как прежде», — сказала Михайлович.

Действующий договор Сербии с Газпромом истекает 31 мая. В рамках него согласованы поставки 6 млн кубометров газа в сутки по $270 за 1 тысячу кубометров.

В конце марта Хорватия приостановила прокачку нефти для Сербии из-за санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине. Сербия отказывается присоединяться к антироссийским санкциям.

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