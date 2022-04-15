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IndustriALL призывает режим Лукашенко прекратить репрессии против независимых профсоюзов

  • 15.04.2022, 18:00
IndustriALL призывает режим Лукашенко прекратить репрессии против независимых профсоюзов

Беларусь идет по ложному пути, притесняя свои демократические рабочие организации.

Генеральный секретарь глобальной федерации профсоюзов IndustriALL Атле Хойе написал письмо главе администрации президента РБ Игорю Сергеенко с призывом прекратить репрессии против независимых профсоюзов, сообщает afn.by.

"Мы глубоко обеспокоены недавним вопиющим нападением на независимое профсоюзное движение в Беларуси", – говориться в письме.

7 апреля 2022 года КГБ Беларуси признал Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) экстремистской организацией и запрете его деятельности.

Профсоюз РЭП, основанный в 1990 году, входит в Глобальный союз IndustriALL.

"Беларусь идет по ложному пути, притесняя свои демократические рабочие организации и тем самым нарушая свои международные обязательства, в том числе Конвенцию МОТ № 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию, ратифицированную Беларусью. В последние месяцы мы продолжали получать тревожные сообщения от членских организаций IndustriALL, Белорусского профсоюза работников радио и электронной промышленности (РЭП), Белорусского независимого профсоюза (БНП) и Свободный профсоюз металлистов (СПМ). В этих сообщениях четко указано, что их лидеры, активисты и рядовые члены по-прежнему подвергаются постоянному давлению и репрессиям со стороны властей и работодателей за свою деятельность в защиту прав трудящихся", – отмечает генеральный секретарь Атле Хойе.

Отмечается, что в последнее время участились допросы профсоюзных активистов, широкое распространение получила незаконная установка видео и подслушивающих устройств в офисах профсоюза, давление на членов профсоюза с целью заставить их выйти из профсоюза.

"Эти нарушения должны быть немедленно прекращены. Глобальный союз IndustriALL призывает прекратить репрессии против независимых профсоюзов, их лидеров и членов, исключить Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности из списка экстремистских организаций и разрешить РЭП продолжить свою профсоюзную деятельность.

Мы сообщаем об этих случаях крайних репрессий против членов, лидеров и активистов профсоюзов в Международную организацию труда (МОТ), где Беларусь находится под особым контролем в связи с продолжающимися нарушениями прав трудящихся и вмешательством в дела профсоюзов", – заявил Атле Хойе.

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