ФСБ просит выделить больше средств на захоронение российских солдат 15.04.2022, 18:06

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В спецслужбе говорят, что эти расходы якобы не попали под ежегодную индексацию.

Федеральная служба безопасности просит правительство РФ выделить больше средств на захоронение военных. В спецслужбе объясняют, что эти расходы якобы не попали под ежегодную индексацию.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что спецслужба просит увеличить ассигнования на захоронения и надгробия на 17%.

Согласно проекту решения правительства, представленного ФСБ, компенсация расходов на погребение военных возрастет на 7 800 - 11 000 рублей (95 - 134 доллара). Таким образом компенсация составит 56 400 - 74 200 рублей (688 - 906 долларов). Расходы будут зависеть от статуса военного и места его захоронения.

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