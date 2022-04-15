В Беларуси увеличили лимит для беспошлинного ввоза посылок 15.04.2022, 18:08

Норма беспошлинного ввоза составит 1 тысячу евро и 31 кг.

Лукашенко 15 апреля подписал указ, которым внесены корректировки в Указ № 360 «О перемещении товаров для личного пользования».

Согласно документу, порог беспошлинного ввоза посылок из-за границы, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком в адрес физических лиц, увеличивается до уровня, действующего во всех остальных государствах — членах Евразийского экономического союза.

После вступления Указа в силу норма беспошлинного ввоза составит 1 тысячу евро и 31 кг. Такой порядок будет действовать до 1 октября 2022 года, после этой даты норма беспошлинного ввоза снизится до 200 евро и 31 кг.

Напомним, в Беларуси действовали лимиты — 22 евро и 10 килограмм на одну посылку. При этом количество бандеролей, которые можно заказать в месяц, было не ограничено.

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