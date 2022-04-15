Оккупанты впервые нанесли бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3

Оккупанты впервые нанесли бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М312
- 15.04.2022, 18:16
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Атакован Мариуполь.
Оккупанты впервые за время войны использовали самолеты Ту-22М3. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, который транслировал Украинский медиацентр.
"Впервые с начала военной агрессии российские войска совершили бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Этот воздушный удар произошел по городу Мариуполь", – сказал спикер.
По его словам, ситуация в Мариуполе "сложная и трудная".
"Сейчас продолжаются бои, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. По состоянию на сейчас идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город на данный момент россиянам пока не удается", – сказал Мотузяник.
Он заверил, что Вооруженные силы Украины сделают все возможное для того, чтобы деблокировать Мариуполь.
Спикер обратил внимание на то, что соединение подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты и военнослужащих полка "Азов" является "блестящей тактической операцией".
По его словам, российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечении так называемого сухопутного коридора с территорией временно оккупированного Крыма.
"В настоящее время РФ завершает создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне", – сказал Мотузяник.