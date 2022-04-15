Оккупанты впервые нанесли бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 12 15.04.2022, 18:16

12,464

Атакован Мариуполь.

Оккупанты впервые за время войны использовали самолеты Ту-22М3. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, который транслировал Украинский медиацентр.

"Впервые с начала военной агрессии российские войска совершили бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Этот воздушный удар произошел по городу Мариуполь", – сказал спикер.

По его словам, ситуация в Мариуполе "сложная и трудная".

"Сейчас продолжаются бои, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. По состоянию на сейчас идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город на данный момент россиянам пока не удается", – сказал Мотузяник.

Он заверил, что Вооруженные силы Украины сделают все возможное для того, чтобы деблокировать Мариуполь.

Спикер обратил внимание на то, что соединение подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты и военнослужащих полка "Азов" является "блестящей тактической операцией".

По его словам, российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечении так называемого сухопутного коридора с территорией временно оккупированного Крыма.

"В настоящее время РФ завершает создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне", – сказал Мотузяник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».