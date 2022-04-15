Из Украины в Беларусь прекращен импорт лекарств

Из Украины в Беларусь прекращен импорт лекарств2
- 15.04.2022, 18:29
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Медики отмечают нехватку западных препаратов.
Источники Флагштока в сфере здравоохранения сообщают, что с началом агрессии России против Украины в Беларуси усугубилась общая ситуация в сфере здравоохранения. Одной из причин называют проблемы с поставками медицинских препаратов из-за границы. Информацию о том, что импорт лекарств прекращен из Украины, подтвердила генеральный директор Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Людмила Сапего.
Источники из системы здравоохранения называют следующие проблемы:
- Из-за разрыва отношений Украины с белорусским режимом аптеки и медицинские учреждения Беларуси могут не получить весь необходимый перечень лекарств.
- Усугубилась ситуация с диагностикой ВИЧ. Есть нехватка тест-систем для диагностики.
- Усугубилась ситуация с туберкулезом.
Флагшток поговорил на условиях анонимности с гомельским представителем системы здравоохранения, чтобы понять степень сложности ситуации.
«Что касается моего учреждения. Украинские, беларусские и российские препараты пока есть в полном объеме. А касаемо европейских — уже все плохо. Я не связан с бухгалтерией и не могу назвать точные причины проблем. Но они есть: то ли логистические проблемы, то ли финансовые — возможно, стали закупать более дешевые препараты-аналоги. Все очень неоднозначно.
По поводу ВИЧ. Проблемы были еще до войны. Возникали проблемы с нехваткой тест-систем для проведения исследований. Сыворотка может замораживаться на несколько месяцев до появления тест-систем. Да, проблема сейчас усугубилась.
С туберкулезом ситуация неоднозначная и может быть связана с отсутствием препаратов. Есть дефицит рентгеновской пленки, это могу подтвердить. Также могу сказать, что несколько лет назад туберкулеза реально стало меньше. И одна из причин спада — появление западных препаратов. Что сейчас с поставками западных препаратов, я не могу прокомментировать, так как не специализируюсь в этой сфере».
В то же время власти заявляют, что дефицита лекарственных препаратов в Гомельской области нет. Генеральный директор Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Людмила Сапего заявила:
«На областном аптечном складе создан запас в объеме от двух месяцев и более как отечественных, так и импортных лекарственных средств. Что касается импорта, то из Украины он прекращен, но есть запасы, приобретенные ранее. Контракты с другими странами не прерывали, лекарства регулярно поставляют».