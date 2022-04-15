Бабарико: «Если вы идете сквозь ад, не останавливайтесь!» 1 15.04.2022, 19:00

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Изолированные миры обречены на прозябание и маргинальность.

Бывший банкир Виктор Бабарико, претендовавший в 2020 году на участие в президентских выборах и находящийся сейчас в тюрьме, в письме на волю написал:

«Что касается того ужаса, в который погружен мир по прихоти отдельных служителей вселенского зла и безумия, то здесь лучше вспомнить слова Черчилля: «Если вы идете сквозь ад, не останавливайтесь!»

Именно продолжить жить в уверенности неизбежного торжества справедливости и не изменить себе – самая верная позиция. На протяжении тысячелетней истории человечества еще не было ни единого примера долгосрочной победы безумия. Даже пример Северной Кореи показывает, что изолированные миры могут существовать долго в рамках сравнения с человеческой жизнью, но они обречены на прозябание и маргинальность. Путь в никуда, исчезновение с карты мира и умирание – финал очевидный. Можно только регулировать скорость падения.

Кажущаяся слабость добра определяется только краткосрочностью и циничностью зла. Именно из-за невозможности использовать насилие как инструмент в моменте происходит торжество ненависти. Но приходит время – и всё опять возвращается на свои круги. Зло разрушает и уродует. Оно не способно ничего создать. Поэтому недолговечно и безумно».

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