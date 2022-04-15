Адмиралы РФ уверяли в неуязвимости «Москвы» 15.04.2022, 19:10

На крейсере даже установили реликвию РПЦ.

На затопленном крейсере «Москва» хранилась маленькая христианская реликвия, которую РПЦ передала российскому флоту для защиты. Кроме того, о «неуязвимости» корабля заявлял командующий Черноморского флота РФ адмирал Осипов еще в феврале, пишет inforesist.org.

В феврале 2020 году в РПЦ рассказали журналистам, что на флагмане ЧФ РФ «Москва» будет храниться частица Креста Господня. Это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров, который находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге.

«Эта реликвия находилась в католическом храме, была приобретена московскими меценатами, которые пожелали остаться неизвестными, и именно их воля была передать ее на флот. На крейсере «Москва» есть корабельный храм, где проводятся службы», — заявил тогда протоиерей РПЦ Сергий Халюта.

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров пишет в Telegram, что путинские адмиралы были абсолютно уверены в неуязвимости «Москвы», в том числе благодаря «чудотворной силе» щепочки, украшавшей интерьер крейсера.

«Это была щепочка, волшебная магическая щепочка, способная отводить от корабля ракеты и торпеды. Щепочку купили за 40 миллионов долларов, ее притащил и вручил Степашин <…>. Щепочка за 40 млн., как известно, не сработала и вместе с крейсером отправилась на дно», — отметил Невзоров.

О том, насколько российские адмиралы были уверены в непотопляемости «Москвы», можно судить и по заявлением командующего ЧФ РФ Осипова. Российские СМИ активно распространяли заявления адмирала о том, что он якобы лично проверил способность крейсера «Москва» отражать ракетные удары с воздуха.

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