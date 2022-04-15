Япония выделяет Украине 13 млрд иен 15.04.2022, 19:11

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Фото: Reuters

Об этом сообщил премьер-министр Украины.

Правительство Японии выделяет Украине финансовую помощь в размере 13 млрд иен, то есть более 3 млрд грн. Об этом сообщил в обращении в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа", – сказал премьер.

Он напомнил, что 13 апреля министр финансов Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (11,8 млрд грн) на льготных условиях.

"Переговоры о помощи ведем на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь", – подчеркнул Шмыгаль.

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