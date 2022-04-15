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Сводка Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на вечер 15 апреля

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  • 15.04.2022, 19:23
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Сводка Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на вечер 15 апреля

Продолжаются 51 сутки героического противостояния украинского народа.

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 15.04.2022.

"Продолжаются 51 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

В течение текущих суток по всем направлениям обстановка существенных изменений не претерпела. Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях. Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова.

На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, успеха не имел.

В нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. Нарушая правила ведения войны, диверсионно-разведывательные группы врага для проведения диверсий на территории Украины, похищают или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей. Российские оккупанты, с целью подавления сопротивления украинцев, проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, относившихся к военной службе.

Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных оккупационным властям.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Итого победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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