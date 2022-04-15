Россия выдала Беларуси 25-летнего гомельчанина 6 15.04.2022, 19:35

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Его будут судить за протесты.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Гомеля. Парня будут судить за участие в протестах, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Молодому человеку предъявлено обвинение в насилии и угрозе насилием в отношении милиционеров (ст. 364 УК). Согласно материалам дела, 10 августа 2020 года П. участвовал в акции протеста в Жлобине, будучи нетрезвым, и не повиновался милиционерам — отталкивал их, бил руками и ногами по защитной амуниции и щитам, бросал в них камни, бутылки и другие предметы.

Впоследствии гомельчанин уехал в Россию, но его объявили в розыск и в итоге нашли. Генпрокуратура РФ по ходатайству белорусских коллег выдала парня на родину.

Он остается под стражей.

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