Не только крейсер «Москва» 7 15.04.2022, 20:05

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Вспоминаем самые крупные потери советского и российского флота с 1945 года.

Гибель 14 апреля ракетного крейсера «Москва», одного из крупнейших и важнейших кораблей российского флота, стала самой тяжелой потерей для ВМФ России за много лет. Однако далеко не первой — после 1945 года советские и российские ВМС потеряли несколько не менее важных кораблей. Вспоминаем самые тяжелые потери военно-морских сил СССР и РФ после окончания Второй мировой войны, пишет zerkalo.io.

Время погибших гигантов ушло

Мы не случайно взяли промежуток времени после 1945 года — окончившаяся Вторая мировая война подвела своеобразную черту под «гибелью гигантов». Если с начала 20 века и на протяжении двух мировых войн крупнейшие корабли великих держав гибли много и часто (иногда — целыми флотами, как при Цусиме или Перл-Харборе), то с началом холодной войны такие случаи стали редкостью.

Более того, большая часть ранее великих флотов начала массово избавляться от огромных линейных кораблей. А пришедшие им на смену авианосцы и подводные крейсеры могли строить всего несколько государств — США, СССР, Великобритания и некоторые другие страны. В прошлое ушли и масштабные войны между ключевыми игроками, так что и топить крупные корабли стало особо некому. Поэтому потеря даже одной мощной боевой единицы стала восприниматься как нонсенс, а не как нечто привычное. Тем не менее, первой послевоенной потерей СССР стал как раз огромный линкор.

Черноморский флагман «Новороссийск», 1955 год

За всю историю своего существования СССР не построил ни одного полноценного линкора — использовались только устаревшие дредноуты (так назывались линейные корабли с исключительно большими пушками), доставшиеся от Российской империи. Однако с окончанием Второй мировой войны Сталин претендовал, помимо прочего, на раздел флотов побежденных держав. У Германии и Японии целых линейных кораблей не осталось, зато в относительной сохранности остался флот Италии.

По итогам переговоров один из итальянских дредноутов — «Джулио Чезаре» — перешел в советский флот. «Новороссийск», как теперь назывался бывший линкор Италии, не был особенно современным кораблем, но в Советском Союзе ему не было равных — и, перейдя в 1949 году в порт Севастополя, дредноут стал флагманом Черноморской эскадры. 320-миллиметровые пушки корабля были весьма грозным оружием, способным принести большой урон потенциальному противнику.

Следующие шесть лет, с 1949 по 1955 год, «Новороссийск» проходил бесконечные ремонты и модернизации — корабль предстояло обновить, адаптировать к советским условиям, научить моряков ходить и воевать на нем. В итоге линкор вышел в море всего несколько раз.

28 октября 1955 года «Новороссийск» вернулся в Севастополь после очередного плавания и пришвартовался. Большая часть офицеров и некоторое количество матросов сошли на берег, однако на корабле оставалась огромная команда — около полутора тысяч человек.

Около половины второго ночи 29 октября в носовой части корабля раздался страшный взрыв. В корпусе образовалась огромная дыра, внутрь линкора хлынула вода. Мгновенно погибло до 175 человек — кубрики, где спали матросы, находились как раз в районе взрыва. Затем раздался и второй взрыв, сильно помявший корпус.

Некоторое время команда пыталась спасти «Новороссийск». Однако командующий Черноморским флотом Виктор Пархоменко распорядился отменить и буксировку корабля на отмель, и эвакуацию моряков, которые не участвовали в спасательных работах (а таких было более тысячи). Когда же адмирал передумал и все же согласился, что команду надо эвакуировать, было уже поздно — корабль накренился и вскоре скрылся под водой.

Общее количество погибших на «Новороссийске» составило 829 человек — среди них были часть экипажа и несколько человек из спасательных партий с других кораблей. Часть людей оказалась просто накрыта опрокинувшимся кораблем — стучать в стены они перестали лишь к 1 ноября.

Единой версии того, почему погиб сильнейший корабль советского флота, нет и сегодня. Некоторые исследователи считают, что виной тому немецкие мины, лежавшие в том районе с войны и внезапно сдетонировавшие. Часть историков возлагает вину на итальянских боевых пловцов, которые своей диверсией отомстили СССР за то, что у Италии отобрали линкор. Еще одна «итальянская» версия гласит, что в корабль еще до передачи Советскому Союзу итальянцами была заложена взрывчатка, чтобы в нужный момент пустить линкор на дно. Наконец, возможен и вариант обычной халатности, приведшей ко взрыву боезапаса.

Восстанавливать линкор не стали. Использовать «Новороссийск» как боевой корабль советская империя так и не успела. Погибшие и выжившие матросы были награждены орденами Мужества лишь в 1999 году.

«Проклятая» К-8, 1970 год

Подводная лодка К-8 была построена по проекту «Кит» и принадлежала к серии первых советских атомных субмарин. Лодку строили очень быстро — руководство СССР требовало срочно создать атомный подводный флот, так что на неполадки при работах смотрели сквозь пальцы. Такой подход к делу начал аукаться сразу же после начала службы К-8. На субмарине лопались трубы, происходили утечки теплоносителя, моряки облучались и списывались на берег с лучевой болезнью.

В советском ВМФ субмарина быстро получила неформальное наименование «проклятой». Тем не менее, командование не считало, что с лодкой что-то не так, и в феврале 1970 года К-8 отправилась на вахту в Атлантику. В десятых числах апреля К-8 достигла Бискайского залива — с 14 апреля ей нужно было участвовать в крупных учениях «Океан-70», приуроченных к столетию со дня рождения Ленина. До учений субмарина не дожила.

8 апреля после отбоя в одном из отсеков начался пожар. Офицеры, находившиеся там, не стали спасаться — поблизости был ядерный реактор, и во избежание его взрыва подводники предпочли самостоятельно заглушить его, наглухо задраив переборки и обрекая себя на смерть от огня.

Люди в других отсеках начали умирать от удушья — воздуха из-за пожара перестало хватать, а дыхательных аппаратов на борту было мало. Спасаясь от жара, люди ложились в воду, натекшую из разгерметезированных трубопроводов — но эта вода имела ужасающую радиоактивность.

Несмотря на критическую ситуацию, к утру 9 апреля лодке удалось всплыть — к этому времени из 125 человек погибли 30. Субмарина потеряла управление и радиосвязь с внешним миром. Оставалось дрейфовать и рассчитывать, что кто-то заметит гибнущую К-8. Помощь пришла через два дня — моряков подобрало болгарское судно. Впрочем, не всех — капитан подлодки Бессонов не оставил попыток спасти ценный корабль и оставил на нем минимально необходимую аварийную команду — 22 человека, включая себя.

В этот момент начался сильный шторм в 8 баллов и утром 12 апреля К-8 резко накренилась, опрокинулась и ушла на дно, затонув на глубине 4125 метров. Количество погибших с 30 выросло до 52 — из аварийной команды не спасся никто. Вместе с кораблем на дно отправились четыре ядерные торпеды. Созданная правительственная комиссия по расследованию причин аварии пришла к выводу, что командир действовал правильно. К-8 стала первой, но далеко не последней потерей атомного флота СССР.

К-278 «Комсомолец», 1989 год

К-278 уже по задумке была уникальной субмариной. Предполагалось создать лодку со значительной глубиной погружения — для облегчения и прочности конструкции при строительстве корабля активно использовался титановый сплав. Возможность нырять глубже всех позволяла скрытно подбираться к врагу и получать над ним преимущество в бою.

Список боевых задач, которые могла выполнять К-278, был довольно обширен — лодка предназначалась для того, чтобы вести поиск и обнаруживать врага, длительное время следить и, если потребуется, уничтожать вражеские субмарины, а также вести бой с авианосцами и другими крупными кораблями противника. Также К-278 стала «плавучей лабораторией» — именно на этой подлодке обкатывались все новые технические решения и возможности лодок будущего, сделанных с широким применением титана.

Лодка вступила в строй в 1983 году и уже через два года поставила абсолютный рекорд по глубине погружения, «нырнув» на 1027 метров. А с глубины 800 метров субмарина могла запускать торпеды — ни одна лодка того времени не могла причинить ей существенного вреда, да и тогдашние средства обнаружения не позволяли уверенно засекать нырнувшую К-278.

Проведя все возможные испытания, в 1987 году лодку перевели из статуса опытной в разряд боевых. А 31 января 1989 года субмарине наконец дали собственное имя — «Комсомолец». И ровно через месяц, 28 февраля 1989 года, лодка вышла в поход.

Несколько месяцев «Комсомолец» был в море, и поход проходил штатно. 7 апреля 1989 года судно шло с невысокой скоростью в 8 узлов (около 14 километров в час) на большой глубине. В 11 утра в одном из отсеков по неизвестной причине возник пожар. Объявили тревогу, лодка всплыла на глубину 50 метров, и экипаж занялся тушением пожара. Однако огонь погасить не получалось. В один момент пожар распространился на силовые электросистемы, сработала аварийная защита паротурбинной установки. И тут кто-то из экипажа принял роковое решение — продуть цистерну главного балласта (ЦГБ), чтобы всплыть. ЦГБ — это емкость, прилегающая к отсеку: если нужно погрузиться, ее заполняют водой, а чтобы всплыть, воду вытесняют воздухом под высоким давлением.

К сожалению, на «Комсомольце» трубопроводы были уже в достаточной степени разрушены — и воздух под давлением попал не в цистерну, а в саму зону пожара, сработав как гигантские кузнечные меха. В результате локальный пожар превратился в море огня — пламя попало в разные отсеки, и вскоре горела уже половина лодки.

Последующие попытки спасти уникальную субмарину, в том числе с задействованием самолетов и кораблей Северного флота СССР, успеха не имели. Не удалось и спустить на воду большинство спасательных плотов. Уже в 17.08, всего через шесть часов после возгорания, «Комсомолец» ушел под воду. 59 человек, включая командира лодки, оказались в ледяной воде. Час спустя, в 18.20, к месту катастрофы прибыло судно «Алексей Хлобыстов», и началось спасение — к этому времени 17 человек умерли от переохлаждения или утонули. Эвакуировать удалось 30 человек, из них трое умерли уже на борту корабля. Общее количество погибших из экипажа составило 42 человека, 27 сумели спастись.

Консенсуса по поводу того, кто виноват в трагедии, сначала не было — моряки обвиняли создателей «Комсомольца», что лодка имела много недостатков, а в ответ получали обвинения в непрофессионализме экипажа. В итоге экспертная комиссия все же назначила виновными скорее экипаж — его готовность к походу признали недостаточной. Так или иначе, уникальная субмарина, в теории практически неуязвимая для врага, погибла без участия противника.

К-141 «Курск», 2000 год

Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» типа «Антей» — вершина развития советских и российских подлодок, специально предназначенных для уничтожения самых грозных кораблей США, включая авианосцы. Водоизмещение крейсера составляло от 14 700 до 23 900 тонн — больше, чем у многих линкоров. Вместе с тяжелыми ракетными крейсерами вроде недавно погибшей «Москвы» субмарины типа «Антей» должны были послужить асимметричным ответом американским авианосным ударным группам — и массированными ракетными ударами по возможности отправить их на дно.

При этом «Курск» и его собратья значительно менее заметны, чем надводные корабли, умеют запускать ракеты из-под воды, имеют малую шумность хода (и теоретически их тяжело обнаружить в подводном положении). Как и крейсер «Москва», субмарины типа «Антей» громко назывались «убийцами авианосцев».

Спущенный на воду и вошедший в строй в 1994 году, «Курск» прослужил всего шесть лет. И его недолгая история закончилась самой жуткой трагедией в истории послевоенного советского и российского флота со времен гибели «Новороссийска».

В августе 2000 года «Курск» вышел на учения в Баренцево море. Подлодка должна была соперничать с двумя крупнейшими кораблями российского флота — атомным ракетным крейсером «Петр Великий» и авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». В процессе учений субмарина сначала должна была обстрелять противника противокорабельными ракетами «Гранит», а затем «добить» практическими (то есть учебными) торпедами.

Первая стадия учений 12 августа прошла хорошо, стороны выпустили свои «Граниты» без эксцессов. Катастрофа произошла, когда «Курск» попытался совершить пуск торпед. Расследование показало, что в 11.28 12 августа в четвертом торпедном аппарате крейсера взорвалась практическая торпеда, затем субмарина резко опустилась на 108 метров, и там произошел второй, гораздо более сильный взрыв. Нос лодки был практически уничтожен, члены экипажа в отсеках с первого по третий погибли практически мгновенно, а выжившие попытались спастись в хвостовой части корабля, в девятом отсеке.

Еще до полуночи 12 августа началась поисковая операция, в полчетвертого утра 13 августа лодку нашли с помощью эхолота крейсера «Петр Великий». Через несколько часов в районе места погружения «Курска» появились спасательные суда.

Увы, спасательные работы, которые продолжались с 13 по 24 августа, оказались безуспешными. Все оставшиеся 24 моряка, которые первоначально спаслись в девятом отсеке, погибли. Аварийно-спасательный люк подлодки вскрыли норвежские водолазы с судна «SeaWay Eagle» 21 августа — до 20 августа их просто не допускали к работам. Последующая работа водолазов подтвердила печальный вывод — никто из 118 членов экипажа «Курска» не спасся. Президент России Владимир Путин, когда случилась катастрофа, находился в отпуске в Сочи, а узнав о происшествии не стал прерывать отдых и остался на юге до 18 августа. Ответ ухмыляющегося Путина на вопрос, что случилось с подлодкой («Она утонула»), стал одним из самых известных высказываний российского президента.

Как и в случае с гибелью «Новороссийска», вокруг катастрофы «Курска» появилось много версий причины гибели судна. Первую и официальную версию — взрыв практической торпеды при попытке ее пуска — мы уже озвучивали. Согласно ней, из торпеды произошла утечка топлива, что и привело к детонации. А она, в свою очередь, к тому, что взорвались еще несколько торпед поблизости (это и был второй, более сильный взрыв вскоре после первого).

По другой версии, торпеда действительно была, но взорвалась она по причине нарушения техники безопасности — в боеприпас якобы закачали некондиционный воздух высокого давления. Второй же взрыв произошел не от первого, а от сильного удара о грунт, который и привел к детонации других торпед.

Существовали (и существуют) также версии, что подлодку якобы уничтожили, попав в нее боевой торпедой с подлодки США, следившей за учениями россиян. Или же учебной ракетой — с российского ракетного крейсера «Петр Великий», а то и двумя ракетами «земля-земля».

Также есть вариант, что «Курск» выпустил все-таки практическую торпеду, которая каким-то образом отрикошетила от неизвестного объекта, развернулась и попала в субмарину. Правда, такой боеприпас не имеет боезаряда и не может уничтожать цели, но удар торпеды якобы привел к детонации всего торпедного отсека. Быстрое же погружение лодки в этой версии выглядит попыткой увернуться от собственной торпеды — впрочем, неудачной.

Наконец, в качестве объекта, который привел ко взрыву учебного боеприпаса, называли иностранную подводную лодку, с которой «Курск» мог столкнуться под водой. Командир Северного флота РФ адмирал Вячеслав Попов в прошлом году заявлял даже, что с 90-процентной вероятностью знает название этой лодки, и она принадлежит к одному из флотов НАТО.

Ракетный крейсер «Москва», 2022 год

О том, что из себя представляет ракетный крейсер «Москва», как он вооружен и чем запомнился за годы службы, мы подробно писали вчера. На тот момент корабль еще оставался на плаву. Однако вечером появилась информация, что поврежденный корабль, который буксировали в Севастополь, в результате плохой погоды «потерял остойчивость» (морской термин, означающий способность не уходить в крен), перевернулся и затонул.

О версиях причин гибели крейсера говорить по-прежнему рано, пока ходят только слухи, которые нет смысла пересказывать. Однако масштаб потери очевиден — за все годы существования независимой России это крупнейший потерянный ее флотом надводный корабль (и крупнейший надводный корабль, потерянный со времен гибели «Новороссийска»). Причем, как и бывший итальянский линкор, «Москва» была до потопления флагманом Черноморского флота.

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