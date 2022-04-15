Белорусские удобрения снова задержаны в Украине

Белорусские удобрения снова задержаны в Украине3
- 15.04.2022, 20:09
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Стоимость изъятого составляет почти 340 тысяч долларов.
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Черниговской области шесть вагонов с удобрениями, принадлежащими белорусским компаниям, пишет сайт belmarket.by.
Сотрудники Бюро установили, что белорусская компания-поставщик отправила в Украину более 380 тонн азотно-фосфорных и калийных удобрений. Учредителем компании-адресата оказалось белорусское ОАО со 100-процентной долей собственности.
Правоохранители совместно с работниками одной из дирекций железнодорожных перевозок Юго-Западной железной дороги, передали информацию на изъятие вагонов с минеральными удобрениями в военно-гражданскую администрацию Черниговской области.
Стоимость белорусских удобрений ориентировочно составляет более 10 млн гривен (почти 340 тыс. долларов).
В конце марта Украина сообщила о задержании 100 вагонов с белорусским калием, которые пытались проехать транзитом через страну.
В апреле Генпрокуратура Украины проинформировала о том, что обеспечила арест 17800 вагонов, принадлежащих компаниям Российской Федерации и Республики Беларусь.