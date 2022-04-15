ВСУ на Донбассе за сутки уничтожили более 20 оккупантов 1 15.04.2022, 20:55

2,010

Уничтожена также военная техника агрессора.

Украинские защитники оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки отбили одну атаку врага и уничтожили 22 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В частности, 15 апреля российские войска совершили 1 атаку. Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и технике.

В ходе боев ВСУ уничтожили:

личного состава - 22;

танков - 1;

артиллерийских систем - 1;

АТ - 1;

БПЛА - 2;

специальная техника - 1;

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».