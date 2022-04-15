ВСУ на Донбассе за сутки уничтожили более 20 оккупантов

ВСУ на Донбассе за сутки уничтожили более 20 оккупантов1
- 15.04.2022, 20:55
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Уничтожена также военная техника агрессора.
Украинские защитники оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки отбили одну атаку врага и уничтожили 22 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
В частности, 15 апреля российские войска совершили 1 атаку. Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и технике.
В ходе боев ВСУ уничтожили:
личного состава - 22;
танков - 1;
артиллерийских систем - 1;
АТ - 1;
БПЛА - 2;
специальная техника - 1;