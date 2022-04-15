The Guardian: Путин сам себя обыграл, когда развязал войну против Украины 4 15.04.2022, 20:56

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Чтобы превратить строго нейтральные Швецию и Финляндию в страны НАТО, нужно было допустить целый ворох больших стратегических ошибок.

Похоже, что к концу года территория, ВВП и протяженность общей границы НАТО с Россией увеличится на столько же, на сколько они бы увеличились, если бы Украина все же получила желаемое членство, пишет.

Жестокость, с которой Владимир Путин пытается закрыть возможности безопасности для Украины, похоже, привела к внезапному изменению мышления в Финляндии и Швеции, пишет zn.ua со ссылкой на The Guardian. Впрочем, процесс еще не завершился. Отношение к членству в НАТО еще не стабильно. И, учитывая устойчивый протест против участия в альянсе в прошлом, финны и шведы могут вернуться к привычной полунейтральности. Российские ядерные угрозы могут вынудить избирателей подумать еще раз. Процесс вступления может оказаться трудным. Существует множество форм членства в НАТО. Хельсинки и Стокгольм еще их не исследовали.

Но до прошедшего в июне саммита в Мадриде альянс будет на пути к увеличению своего населения на 16 миллионов человек, своего ВВП - на 800 миллиардов евро, а своей территории - на 780 тысяч квадратных километров. В свою очередь, в Украине живет около 41 миллиона человек. Ее территория составляет 603,5 тысячи квадратных километров, а ВВП – 155 миллиардов евро. После вступления Швеции и Финляндии в Россию появится новая общая граница с НАТО протяженностью 1300 километров. И это как раз противоположное тому, на чем настаивал Путин в своих требованиях к альянсу в прошлом году. Что еще хуже для Москвы, это то, что НАТО теперь укрепит свои позиции в Балтийском море как раз рядом с Калининградской областью, где базируется стратегически важный российский флот.

Начав вторжение в Украину, Путин думал, что он нанес «ракетный удар» по Западу. Но оказалось, что это высокоточный бумеранг. Превращение двух непоколебимо нейтральных стран в членов НАТО пополнит пантеон наибольших стратегических ошибок за это время», - говорится в статье.

Неординарность момента еще и в том, что изменения произошли очень быстро. Финляндия, которая последние 70 лет была полунейтральной, изменила свою внешнюю политику с молниеносной скоростью. Финская толерантность к Путину была настолько велика, что некоторые левые в стране чуть ли не сотрудничали с Кремлем. Финская политическая элита отказалась контактировать с российской оппозицией. Еще в декабре опросы свидетельствовали, что идею вступления в НАТО поддерживают только 24% населения страны.

Через четыре месяца после этого финская политика перекинулась с ног на голову. Поддержка вступления в НАТО выросла до 68%. Также опросы свидетельствуют, что более половины из 200 депутатов парламента Финляндии поддерживают идею членства. Во время парламентских выборов в 2015 году 91% кандидатов от партии SDP были против НАТО. Но премьер-министр Санна Марин, тоже входящая в эту политическую силу, говорит, что времена изменились.

«Россия оказалась не таким соседом, как мы думали», – сказала она.

Бывший глава правительства Финляндии Александр Стубб сказал, что желание его страны получить членство в НАТО продиктовано рациональным страхом, спровоцировавшим вторжение России в Украину. Он убежден, что финская заявка будет подана в штаб-квартире альянса до конца мая.

Разворот Финляндии был столь весомым, что страна стала образцом для своего соседа – Швеции. А это многое говорит о взаимоуважении и чувствительных отношениях между странами. С точки зрения НАТО было бы идеально, если бы Хельсинки и Стокгольм присоединились вместе. И опросы свидетельствуют, что это вполне возможно. Однако финские дипломаты настаивают, что они не будут вмешиваться в суверенные шведские решения. Марин подчеркнула это во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон в Стокгольме. Финский премьер объяснила, что координация со шведскими коллегами нужна, но «это не обязательное условие».

«Финляндия не диктует графики или выводы Швеции, равно как и Швеция ничего не диктует Финляндии», - подчеркнула Марин.

Правящей социал-демократической партии в Стокгольме очень важно, чтобы ни у кого не было сомнений в ее лидерстве в процессе пересмотра национальной политики. В конце концов еще в ноябре партия подтвердила, что против любых альянсов. Но вместе с тем четыре правоцентристские политические силы в стране теперь поддерживают вступление в НАТО. А две левые партии выступают против, утверждая, что членство обяжет страну защищать Турцию и Венгрию.

The Guardian отмечает, что слишком длинный процесс вступления двух скандинавских стран будет рискованным. Поскольку Россия, используя весь спектр методов гибридной войны, будет пытаться сорвать его. В тот день, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал в парламенте Финляндии, Россия устроила кибератаки и нарушила воздушное пространство страны.

Для тех, кто боится эскалации конфликта в Украине по вине НАТО, внезапное расширение обязательств согласно статье 5 на севере может показаться тревожным. Путин может даже решить, что он был прав, когда говорил о зловещей политике альянса, нацеленной окружить Россию. Однако, несмотря на все разговоры о «красных линиях» и развертывании ядерного оружия, может ли Россия открыть второй фронт на севере, когда на основном юго-западном фронте она так унизительно теряет солдат, репутацию и богатство?

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