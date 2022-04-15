Госдеп ответил на угрозы Кремля: Мы не прекратим поставки оружия Украине 3 15.04.2022, 21:16

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Нед Прайс

фото: afp

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Угрозы Кремля не заставят администрацию президента США Джо Байдена прекратить поддерживать Украину. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в комментарии CNN.

«Россияне говорили кое-что в частном порядке, кое-что говорили публично; ничто не сможет отговорить нас от стратегии, к которой мы приступили», — сказал Прайс.

Он добавил, что не может подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку Вашингтона с российскими властями.

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