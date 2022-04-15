Украинские защитники отбили атаку оккупантов и «затрофеили» более 20 единиц техники 3 15.04.2022, 21:22

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Фото и видео.

Украинские защитники отбили атаку оккупантов на Донетчине и "затрофеили" много вражеской техники.

Об этом сообщает Командование морской пехоты.

Враг совершал прорыв на одном из направлений в Донецкой области, но захватчики потерпели неудачу.

"Противник через брод прошел реку и сразу начал терять технику, буквально взорвались 4-5 единиц бронетехники, ибо, конечно, на них там ждали. Дальше полями они пошли в направлении ближайшего населенного пункта. Во время их движения наше подразделение нанесло огневое поражение. По факту - уничтожили две БПМ-3 и один БТР-82А", - говорится в сообщении.

Затем оккупанты зашли в поселок, но их встретила десантно-штурмовая группа морпехов и начала зачистку.

"Во время "санитарно-эпидемиологических мер", было уничтожено или повреждено вражеский танк, три БПМ-3 и два БТР. Также противник решил, что мы лучше них сможем использовать их бронетехнику, поэтому оставил нам БМП-3 и два БТРа. А остатки "проривальників" отошли в своем уже таком известном направлении", - рассказал один из морпехов.

После этого украинские воины продолжили зачистку поселка, обошли все жилые дома у захватчиков и нашли шестерых оккупантов. Их достали из подвала и передали компетентным структурам.

"Итак, в результате боя было захвачено целыми и чуть поврежденными шестнадцать БПМ и пять БТР-82А. В настоящее время часть этой техники уже делает смерть москалям. Остальные, после небольшого ремонта, тоже пополнит парк бронетехники "барсуков", - говорится в сообщении.

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