В Швейцарии появилась Vodka Zelensky 6 15.04.2022, 21:48

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Все вырученные деньги отправят Украине.

Швейцарская компания Drink For Peace решила по-особенному поддержать Украину, которая борется с российскими захватчиками. Следовательно, производитель выпустил водку, названную в чести президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте бренда Vodka Zelensky.

100% дохода от продажи водки бренд направит на поддержку украинцев, которые в этом нуждаются, и на восстановление страны.

Производитель также запустил кампанию #DrinkForPeace, направленную на сбор средств на восстановление Украины и укрепления мира. Украинцы, которые живут в зоне боевых действий, с помощью платформы могут сообщить, где именно помощь нужна больше всего.

Предлагается также отметить, какие именно благотворительные организации стоит поддержать. Над разработкой платформы работают специалисты.

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