Можно ли трактовать постановление об ограничении въезда машин из ЕС в Беларусь как запрет на транзит грузов?5
- 15.04.2022, 22:09
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Ответ — нет.
Беларусь вводит контрсанкциии против перевозчиков на европейских номерах с 16 апреля и «вводит запрет на перемещение через таможенную границу ЕЭАС». Но в сообщении о решении говорится, что в нем есть исключения: «исключение составляет их движение через определенные пункты пропуска в специально определенных местах для осуществления грузовых операций и перецепки», пишет «Наша Нива».
В переводе на человеческий язык это означает следующее: Беларусь вводит «санкции» по форме, но по содержанию хочет остаться хабом для перевалки грузов. Просто машины на европейских номерах будут въезжать в «специально определенные места», где груз будет перецепляться на другой тягач на белорусских номерах, и ехать дальше в Россию.
БелТА об этом и пишет:
«Помимо этого, определен перечень мест, в которые могут управляться зарегистрированные в ЕС автотранспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из ближайших пунктов пропуска. Также Таможенный комитета по согласованию с Минтрансом будет определять другие подобные места».
Как полагают участники рынка, транзит грузов через Беларусь сохранится, но заработают на нем в основном те, кто владеет «определенными местами для осуществления грузовых операций и перецепки».