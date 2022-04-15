Белорусский футболист, поддержавший Украину, будет играть во Франции 15.04.2022, 22:35

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Его новый клуб за 117 лет истории брал трофеи, падал в любители, использовался для борьбы за независимость.

В четверг «Бастия», выступающая во французском Д2, презентовала 27-летнего защитника сборной Беларуси Николая Золотова (информация о переходе появилась еще три недели назад). Футболист отдан в аренду минимум до конца текущего сезона. Права на Золотова по-прежнему принадлежат украинскому «Колосу», с которым контракт действует до июня 2023 года. Переход вне трансферного окна стал возможен благодаря решению ФИФА для защиты игроков, бежавших от войны в Украине, пишет tribuna.com.

Уже после начала войны в Украине у Золотова был вариант с арендой в «Ордабасы». Однако беларус не захотел переходить в команду Александра Седнева.

Перед этим футболист публично отреагировал на нападение России. Золотов обвинил Беларусь в предоставлении территории для атак российской армии, поддержал украинский народ и закончил свое обращение словами «Жыве Беларусь! Слава Украине!» Футболист не впервые выразил гражданскую позицию. После президентских выборов-2020 Николай признался, что денежно помогал беларусам, пострадавшим от насилия.

Теперь на повестке дня у Николая шесть финишных туров в Лиге 2. Один из оставшихся матчей имеет для «Бастии» принципиальное значение. 23 апреля она примет дома «Париж» – для клуба с Корсики игры против столичных команд имеют принципиальное значение из-за политической напряженности между континентальными властями и свободолюбивым островом в Средиземном море.

Сейчас «Бастия» идет на 14-м месте из 20 в Лиге 2. От зоны стыковых матчей (18-я позиция) ее отделяют шесть очков. Из Кубка Франции команда вылетела в феврале, уступив в четвертьфинале «Нанту» 0:2.

Сегодня «Бастия» переживает не лучшие времена, но за ее плечами – 117-летняя история, в которой хватает славных страниц.

Классовый конфликт на заре создания

В 1905 году клуб в прибрежном городе основал швейцарский эмигрант Ганс Рюш, который преподавал немецкий язык в местной средней школе. Документ о создании команды на главной площади Бастии учитель подписал вместе с двумя компаньонами при свете единственного газового фонаря.

В первые годы существования клуб успел угодить в классовый конфликт. В городе до появления «Бастии» в футбол играли только сыновья местной элиты. И знать возмущалась, когда обычные горожане устраивали свои матчи. Была предпринята попытка добиться от местных властей запрета на футбол для простолюдинов, однако в ратуше побоялись открытого конфликта с рабочим классом. Поэтому играть разрешили всем желающим. До начала Первой мировой войны на Корсике насчитывалось уже более 40 футбольных команд.

За годы военного конфликта «Бастия» потеряла на фронте многих игроков из первого состава. Но это не поставило крест на команде, которая, наоборот, стала доминировать на острове. До начала Второй мировой «Бастия» девять раз выигрывала чемпионат Корсики. Матчи островного первенства имели настолько принципиальный характер, что заварушки на поле приходилось прекращать полиции.

В конце 50-х «Бастия» заявилась в любительский чемпионат Франции, проводившийся параллельно с профессиональным. В те времена Федерация футбола Франции начала процесс объединения двух параллельных турниров, поэтому в 1965 году клуб получил профессиональный статус и заявился в Д2.

Расцвет «Бастии»

Через три сезона «Бастия» выиграла Лигу 2 и впервые в своей истории пробилась в элитный дивизион. Тогда клуб провел лучшее на данный момент 10-летие, до успехов которого ему пока не удается приблизиться. В 1972 году команда дошла до финала Кубка Франции, в котором на переполненном 44-тысячном «Парк де Пренс» проиграла «Марселю» 1:2.

Тогда же «Бастии» впервые удалось пробиться в еврокубки. Первый блин оказался комом – вылетели уже в первом раунде Кубка обладателей кубков-1972/73 от «Атлетико» (0:0, 1:2). Однако в клубе особо не расстраивались, ведь перед дебютом на евроарене «Бастия» поквиталась с «Марселем» в Суперкубке Франции. Корсиканцы обыграли чемпиона страны 5:2 и добыли первый серьезный трофей в истории.

В чемпионате-1976/77 «Бастия» финишировала на третьем месте, забив больше всех в лиге – 82 гола в 38 матчах. Вряд ли это получилось бы без югослава Драгана Джаича на левом краю атаки, который на излете своей карьеры все же покинул родную «Црвену Звезду». Финалист ЧЕ-1968 и постоянный номинант на «Золотой мяч» в том сезоне забил 21 мяч в 35 матчах Лиги 1. Неудивительно, что «змей из Белграда» считается одним из ярчайших игроков югославского футбола. После развала страны его лидерство по количеству матчей за сборную Югославии стало вечным (85 игр).

Пошумели на евроарене

После бронзового успеха Джаич решил вернуться в «Црвену Звезду». Зато «Бастии» удалось подписать на правый фланг нападения Йонни Репа. Форвард до перехода взял серебро ЧМ-1974 и бронзу ЧЕ-1976 в составе сборной Нидерландов и находился в самом расцвете футбольных сил. В аренду у «Сент-Этьена» на год перебрался Жан-Франсуа Ларио, которому еще предстояла яркая карьера.

С таким мощным составом «Бастия» проходила раунд за раундом в Кубке УЕФА, выиграв восемь из десяти матчей до финала, – «Спортинг» (3:2, 2:1), «Ньюкасл» (2:1, 3:1), «Торино» (2:1, 3:2), «Карл Цейсс» (7:2, 2:4), «Грассхоппер» (2:3, 1:0). В двухматчевом финале корсиканцы встретились с ПСВ. Первый матч проходил на острове под проливным дождем. Главный арбитр югослав Душан Максимович побоялся перенести игру из-за скорого старта ЧМ-1978, поэтому командам пришлось играть на размякшем от влаги газоне. Несмотря на преимущество «Бастии» завершился нулевой ничьей.

На ответный поединок «островитяне» отправились не в самых лучших кондициях – за предыдущие шесть дней они трижды сыграли в чемпионате Франции. В Эйндховене хозяева победили усталого соперника 3:0.

Успехи корсиканского футбола использовались и в политических целях. В те годы сепаратистский Фронт национального освобождения Корсики находился на пике своей активности, проводя многочисленные террористические акты. Представители организации заявляли, что выход команды из 40-тысячного города в финал Кубка УЕФА – очередное подтверждение самодостаточности корсиканцев.

Через три года «Бастия» добралась до финала Кубка Франции-1980/81. На этот раз вояж на «Парк де Пренс» оказался удачным. Корсиканцы победили 2:1 «Сент-Этьен», где в атаке играл Мишель Платини.

Забвение и трагедия

С тех пор «Бастия» ведет куда более прозаичную жизнь. По итогам чемпионата-1985/86 команда заняла последнее, 20-е, место в Лиге 1 и на восемь сезонов отправилась в Д2. В один из них произошло, пожалуй, самое страшное событие в истории клуба.

На 5 мая 1992 года у «Бастии» был запланирован полуфинальный матч Кубка Франции против «Марселя». После выхода в эту стадию руководство корсиканского клуба предвидело ажиотаж и решило снести трибуну, вмещавшую 750 мест, на своем стадионе «Арман Сезари». Вместо нее возвели временные металлические конструкции, расширившие вместимость арены до 18 тысяч зрителей. Работы по сносу трибуны проводили без специального разрешения в ночь с 24 на 25 апреля. Возведением временных 9300 посадочных мест занималась компания Sud-Tribunes из Ниццы. Работы продолжались вплоть до самого матча. По их ходу никаких вопросов у футбольных властей острова не возникало, местные пожарные выражали опасения, но без особой настойчивости. Перед игрой комиссия по безопасности осмотрела объект и отметила, что «уровень безопасности остается крайне недостаточным». Однако никто не решился закрыть трибуну для зрителей – все билеты на матч были разобраны.

Полицейские, дежурившие на арене, еще за полтора часа до стартового свистка заметили, что новая трибуна двигалась, опираясь на деревянные блоки. Работникам Sud-Tribunes удалось переубедить силовиков в том, что безопасности зрителей ничего не угрожает. За 15 минут до начала игры служба безопасности вызвала к себе директора стадиона, который через микрофон попросил у людей на временной трибуне «не топать ногами, особенно по металлическим частям», однако никто его слушать не стал. До трагедии оставалось восемь минут.

В итоге обрушилась верхняя часть трибуны. Люди падали с высоты 15 метров.

Тогда на «Арман Сезари» погибло 18 человек. 2357 зрителей получили повреждения. Матч между «Бастией» и «Марселем» так и не был проведен. Футбольные власти решили не доигрывать Кубок Франции.

Тем не менее, «Бастия» продолжает принимать домашние матчи на «Арман Сезари». Злополучную трибуну возвели заново в 1997 году. С тех пор арена способна принять 16048 зрителей.

Строительство почти закончили к выступлению команды в Кубке УЕФА-1997/98. В первом раунде «Бастия» попала на «Спортинг», чьи футболисты, оказавшись на не полностью достроенном «Арман Сезари», подумали, что приехали на тренировочное поле. Корсиканцы прошли португальцев (1:0, 0:0), а затем уступили «Стяуа» (0:1, 3:2).

Как играют в новейшее время

Клуб вернулся в элиту в сезоне-1994/95 и тогда же добрался до финала Кубка лиги, в котором проиграл «ПСЖ» 0:2. Следующего статусного матча в «Бастии» ждали до мая 2002 года. Тогда корсиканцы пробились в финал Кубка Франции и уступили там «Лорьяну» 0:1. 90 минут в том матче провела восходящая звезда Майкл Эссьен, который начал на Корсике профессиональную карьеру. Дальше ганец поиграет за «Челси», «Реал» и «Милан».

После ухода Эссьена в «Бастии» раскроют Александра Сонга, который вскоре станет одноклубником Александра Глеба в «Арсенале». Тем временем сами корсиканцы с каждым сезоном опускались все глубже в турнирной таблице. Очередной вылет из элиты пришелся на сезон-2004/05. Эта неудача оказалась лишь началом исторических качелей. За несколько лет «Бастия» успела как вылететь в Д3, так и поднять в Лигу 1. Клуб был даже на грани дефолта, когда долги выросли до 1,2 миллиона евро, и их пришлось закрывать местным властям. Это не помешало «Бастии» выйти в решающий матч Кубка лиги-2014/15, где команду вновь ожидала неудача, – поражение от «ПСЖ» 0:4.

Еще более серьезные проблемы ожидали клуб летом 2017-го. По итогам предшествовавшего сезона «Бастия» вылетела из Лиги 1. Из-за нарушения правил финансового fair-play футбольные власти понизили корсиканцев до Д3. А в августе клуб лишили профессионального статуса и перевели в Д5. В любительских лигах «Бастия» обитала недолго, каждый год повышаясь в классе. Перед текущим сезоном команда вернулась в Лигу 2.

Много фанатских групп

«Бастия» является самой популярной командой на Корсике. Полноценное фанатское движение у клуба появилось после трагических событий 1992 года. Ультрас взяли себе название Testa Mora 92. Движение просуществовало 12 лет.

В 2005-м «Бастия» обзавелась новым фан-движением – Bastia 1905. Одна из самых известных стычек этой фирмы произошла в 2016 году в Реймсе. «Бастия» победила 1:0, а фанаты после матча начали отмечать победу. Празднование было омрачено столкновением с местной полицией, которая начала стрелять по корсиканцам из ружей пластиковыми шарами. Один из фанатов после выстрела лишился левого глаза.

Неделю спустя Bastia 1905 организовала 10-тысячный марш в своем городе. Власти ожидали стычек с полицией, но мероприятие прошло мирно. Под давлением общественности началось судебное разбирательство, которое в итоге назвало фанатов виновниками случившегося.

В 2010 году у «Бастии» появилась еще одна группировка – Diaspora Turchina. Ее члены живут в континентальной Франции и поддерживают команду на выездных матчах, иногда прилетая на домашние.

На своих секторах фанаты часто используют корсиканский язык и корсиканские символы.

В последние годы ультрас «Бастии» неоднократно сталкивались с запретом на посещение фан-секторов во время выездных матчей. Иногда футбольная федерация и вовсе предписывала проводить домашние поединки без зрителей. Интересно, что такие решения временами не связаны с поведением болельщиков. У Профессиональной футбольной лиги не раз возникали трения с руководителями «Бастии» и даже с некоторыми политическими авторитетами Корсики националистической ориентации. Последние считают, что функционеры с континента намеренно притесняют футбол на острове.

«Власть и средства массовой информации имеют предвзятое восприятие корсиканского футбола, иногда вплоть до несправедливости. В это время корсиканская общественность чувствует себя жертвой. Применения насилия иногда больше, чем разума», – написал Дидье Рей в своей книге «Корсика и сын футбола», посвященной истории футбола на острове.

Что по составу

В ростере «Бастии» только один футболист не имеет французского гражданства, поэтому Золотову точно не стоит переживать из-за лимита на легионеров. Также не один беларус вызывается в сборную своей страны.

Капитанскую повязку в Гаити носит вратарь Жони Пласид. На счету кипера уже 57 матчей за националку. В конце «нулевых» Пласид успел провести под десяток матчей за Францию U-21.

В сборную Габона постоянно ездит Ллойд Палюн – там защитник отыграл 63 матча и съездил на четыре Кубка Африки.

До 2017 года за сборную Мали выступал Якуба Силла. Последние 12 матчей из общих 34 опорник провел с капитанской повязкой.

Ветеран Шауки Бен-Саада перестал вызываться в сборную Туниса еще в 2010 году. До этого он трижды ездил на Кубок Африки и провел один матч на ЧМ-2006 против Украины (0:1).

Также в команде много корсиканских футболистов. Двое из них даже успели сыграть за непризнанную ФИФА сборную Корсики – это защитник Йоан Боконьяно и хавбек Гари Кулибали.

Что касается непосредственных конкурентов за место на левом краю, то Золотову будет непросто. Режис Бруар через несколько матчей после своего назначения в октябре 2021-го перешел на схему с тремя центральными защитниками. Это значит, что на каждом из флангов «Бастии» задействован всего один футболист. Чаще других Бруар использует там левоногих Килиана Каибуэ и Жюльена Буайера. Конкуренция была бы еще жестче, если бы зимой в «Генгам» не продали Стивена Кемпера.

Задачу Золотова усложняет и тот факт, что в 13 последних матчах «Бастия» проиграла всего дважды. Команда на ходу, а в таких случаях далеко не каждый тренер решится на изменения в составе.

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