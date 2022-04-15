Политзаключенный Игорь Лосик впервые за 22 месяца увидел свою маленькую дочь 15.04.2022, 22:30

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Встреча была очень эмоциональной.

Дарья Лосик вместе с трехлетней дочерью Паулиной смогли попасть на свидание к мужу и папе — политзаключенному Игорю Лосику, который содержится в СИЗО-3 города Гомеля. Как проходила встреча Игоря с маленькой дочкой, которую он не видел 660 дней, Дарья рассказала «Радыё Свабода».

— Честно скажу, я сегодня переживала больше, чем когда ехала на приговор. Тогда было все понятно, я знала к чему себя готовить. И знала, что ничего хорошего из этого не получится. А сегодня я была в такой растерянности по двум причинам. Первая — это Паулина, ей 3,5 года и я не знала, как она отреагирует на то, что долго не видела папу. Я переживала за Игоря, для него это очень эмоционально тяжело. И он не знал, что мы придем вместе с Паулиной.

По словам Дарьи, встреча была очень эмоциональной. Паулина даже поздравила папу с наступающим днем рождения, который тот будет отмечать 20 мая.

— Паулина спела Игорю Happy Birthday to you, читала ему алфавит, цифры, кривлялась, очень активно участвовала в разговоре.

Дарья говорит, что то, как реагировал Игорь на дочку, нельзя было воспринимать без слез.

— Даже в тех семьях, которые живут вместе и у которых все хорошо, иногда такое нельзя увидеть. Слезы на глазах, в такой ситуации — их не могло не быть. У Игоря тем более. Это было очень тяжело эмоционально, — говорит Дарья и продолжает: — Игорь все время смотрел на Полину. Даже когда говорил со мной через телефон, то через стекло все равно смотрел на нее. Мы и о новостях мало говорили, так как половину новостей, что я запоминала, чтобы передать Игорю, я забыла.

Дарья говорит, что Игорь жалуется на гастрит. Он по-прежнему получает письма только от самых близких родных. От других людей ничего не доходит. Дата рассмотрения жалобы на приговор также неизвестна.

Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года, все это время он находится за решеткой и не видел свою маленькую дочь. Политзаключенного судили вместе с другими фигурантам «дела Тихановского» и приговорили к 15 годам в колонии усиленного режима по ч.1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков) и ч.3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды). Суд проходил в закрытом режиме.

Написать Игорю Лосику: СИЗО-3. 246 003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А

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