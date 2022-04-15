Польша будет вводить санкции против иностранцев, поддерживающих войну в Украине и репрессии в Беларуси 1 15.04.2022, 22:42

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Соответствующий закон подписал президент Польши.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон «О специальных решениях по противодействию поддержке агрессии в Украине и обеспечению национальной безопасности». Он уже вступил в силу и предусматривает санкции в отношении иностранцев, которые поддерживают войну в Украине и репрессии в Беларуси и России.

Закон принят с целью эффективной реализации в Польше санкций ЕС, но также создает возможность Польше формировать вводить собственные ограничения и санкционные списки лиц, чьи средства и активы могут быть заморожены.

Органом, уполномоченным контролировать наполнение санкционного списка, будет МВД Польши, оно может вносить или исключать персон и организации из списка по собственному усмотрению или ходатайству других органов.

«Решение о включении в список касается лиц, прямо или косвенно поддерживающих агрессию РФ против Украины, начатую 24 февраля 2022 года, либо серьезное нарушение прав человека, либо репрессии против гражданского общества и демократических позиций, либо лиц, деятельность которых представляет собой иную серьезную угрозу демократии или верховенству закона, в РФ или Беларуси», — говорится в описании закона.

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