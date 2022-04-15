Витебские дорожники сообщили о нехватке денег на ремонт дорог 1 15.04.2022, 23:03

Дорожники также рассказали, почему автомагистрали в плохом состоянии.

В Витебской области почти 500 км дорог требуют капремонта, почти 1000 км — текущего ремонта, но денег не хватает. Дорожникам дали задачу — искать работу у сторонних заказчиков и за счет этого увеличивать выручку. Об этом пишет «Транспортный вестник». Ранее в апреле правительство увеличило расходы госбюджета на строительство и реконструкцию республиканских автодорог. Это произошло на фоне отказа от работы в Беларуси Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который финансировал реконструкцию некоторые дорог и мостов. Один из проектов — реконструкция автомагистрали М3 Минск-Витебск.

Работники предприятия «Белдорцентр» продиагностировали автодороги Витебской области и пришли к выводу, что 498,037 км дорог региона надо капитально отремонтировать. Ориентировочная стоимость ремонта — 222,41 млн рублей. Еще 995,681 км требуют текущего ремонта, его стоимость — 146,919 млн рублей.

Дорожники Витебской области обслуживают двенадцать республиканских дорог (это 2976 км) и 358 мостовых сооружений (более 14 тыс. пог. метров). Трассы выходят за границу Беларуси в сторону России и Балтии.

На капитальный ремонт дорог области республиканского значения в этом году выделили 12,2 млн рублей. Их планируют направить на восстановление пяти км дорог и 29,5 пог. метров мостов. На текущий ремонт выделили 17,802 млн рублей — их хватит на восстановление 75 км дорог и 216 пог. метров мостов.

Как сообщается, техническое состояние магистралей ухудшилось «из-за увеличения интенсивности движения по ним и воздействия сверхдопустимых нагрузок от проезда тяжеловесов».

В этом году за счет средств республиканского дорожного фонда предусмотрено выполнение работ на сумму 125 000,9 тыс. рублей (это 147,9% в действующих ценах к уровню 2021 года). На содержание дорожной сети направлено 32 462,6 тыс., на текущий ремонт — 17 802 тыс., капитальный — 12 200 тыс. рублей. На возведение и реконструкцию выделено 62 536,3 тыс. рублей.

До конца года предстоит ввод в эксплуатацию моста через Западную Двину в Новополоцке при подъезде к городу с автомобильной дороги Р20.

Дорожно-эксплуатационному управлению дали задачу — искать работы для сторонних заказчиков, увеличивать объем выручки, а также рационально использовать имеющиеся ресурсы и оптимизировать затраты.

Ранее в апреле правительство увеличило расходы госбюджета на строительство и реконструкцию республиканских автодорог. Этому предшествовал отказ Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от работы в Беларуси. Этот банк финансировал реконструкцию некоторые дорог и мостов в нашей стране. Среди проектов — реконструкция автодороги М-3. На работы на этой автомагистрали апрельским решением правительства выделили 47 млн рублей. На ремонт местных автомобильных дорог Совмин дополнительно выделил из республиканского бюджета 50 млн рублей. Больше всего денег направят Минской и Витебской областям — почти 11,2 млн и 9,2 млн рублей соответственно.

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