WP: России придется усвоить, что Украина – не Сирия 1 15.04.2022, 23:03

2,874

РФ применяет против украинских войск тактики, отработанные в Сирии, и удивляется, почему они не работают.

Теперь каждый согласится: российская агрессия против мирных сирийцев была репетицией зверств, от которых теперь страдает Украина. Больницы бомбят. Детей жестоко убивают. Электричество и вода исчезают в городах.

Опустошенная войной Сирия снова оказалась в центре внимания, чего не было несколько лет. Особенно когда стало известно, что Владимир Путин сделал своего бывшего командира в сирийской кампании главным на войне против Украины. Для многих бомбардировка Мариуполя кажется повторением 2016 года, когда был полностью уничтожен город Алеппо. Россия снова презирает объявленные гуманитарные коридоры, распространяет пропаганду и совершает военные преступления, пишет zn.ua со ссылкой на Washington Post.

Но, к счастью для украинцев, две войны сильно отличаются в некоторых ключевых аспектах. Успех в Сирии, видимо, придал Путину уверенность. Однако, операция в ближневосточной стране вряд ли может послужить инструкцией для вторжения в Украину, где более сильная, чем ожидалось, армия ставит под большое сомнение российские возможности. Издание перечисляет причины, почему сирийские тактики не помогут России в войне против ВСУ.

Первая причина – в Сирии российская армия могла скрыть свои недостатки, но не в Украине. Путин отправил гораздо больше войск на украинскую территорию. За все время в Сирии находилось всего несколько тысяч российских военных, помогавших режиму Башара Асада уничтожать оппозиционные группы. По словам Джоэла Райбарна, работавшего специальным представителем США в Сирии, это позволило Москве скрыть недостатки своей армии, используя только лучшие отряды и проводя регулярные ротации.

В Украине, куда Путин отправил 100-200 тысяч солдат, это просто невозможно. Российская армия выставлена на весь мир. И она выглядит скверно. Она ведет себя неловко, погрязла в бюрократии и опирается на очень плохие разведывательные данные. В Сирии российская армия в основном лишь наносила удары с воздуха. В Украине же ее длинные и неповоротливые колонны танков на долго застрявали на пути в Киев, где их массово уничтожали.

Вторая причина – на этот раз Россия объявила войну консолидированному правительству. В Сирии она была союзником режима Асада в войне против фрагментированных оппозиционных групп. Но украинский соперник политически устойчив и сплочен. Асад развернул глобальную пропагандистскую кампанию, называя всех оппозиционеров, включая участников мирных протестов, «террористами, связанными с Исламским государством». Тактики репрессивного режима внесли раскол между десятками разных групп и подорвали начальное движение за свободу. В конце концов, взгляды разных представителей оппозиции начали расходиться. Одни хотели, чтобы Асада просто ушел с поста, а другие добивались установления исламистского правительства. В Украине ситуация совершенно противоположная. После российской аннексии Крыма в 2014 году ВСУ начали активно перевооружаться и наращивать силы. Президента Владимира Зеленского считают сильным лидером, объединившим страну. К тому же мораль украинцев намного выше, потому что они воюют за свои дома и семьи.

Третья причина – Украина лучше вооружена, чем сирийцы. В Сирии российская армия воевала с легко вооруженной пехотой, у которой вообще не было тяжелой техники, не говоря уже о ПВО. Но Россия сильно просчиталась, когда решила, что сможет безнаказанно бомбить Украину, быстро разобравшись с ее ПВО и ВВС. Поскольку Киев пользуется широкой международной поддержкой, он получает постоянные поставки вооружения от США и их союзников. Вашингтон снабжал некоторое вооружение и сирийскую оппозицию. Но масштабы этих поставок были гораздо меньше. К тому же помощь начала поступать только после нескольких лет войны.

И четвертая причина – сирийцы охотно делятся опытом с украинцами. Недавно американский журналист Джош Рогин взял интервью у лидера сирийских сил гражданской обороны, известных под названием "Белые каски". Группа занималась в основном тем, что спасала, организовывала эвакуацию и оказывала неотложную помощь гражданским. Ее волонтеры в последнее время сосредоточились на помощи украинцам. «Белые каски» подготовили серию видео, где дают украинцам практические советы, как пережить российскую атаку. В частности, они советуют использовать рации вместо мобильных телефонов, а также быть готовым, что через 7-9 минут после первого удара Москва обязательно наносит второй.

Ранее сообщалось, что в России продолжает проваливаться мобилизация — воевать против ВСУ не хотят даже воевавшие в Сирии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».