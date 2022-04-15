В тюрьме российского Димитровграда пытают заключенных-мусульман 15.04.2022, 23:23

3,276

В тюрьме были избиты постящиеся заключенные, в основном выходцы из Чечни и Ингушетии.

В Ульяновской области в тюрьме Димитровграда объявлена массовая голодовка "в знак протеста против пыток и унижений заключенных-мусульман". Об этом сообщает правозащитный проект Gulаgu.nеt в своем Telegram-канале в пятницу, 15 апреля, передает DW.

По его данным, 13 апреля сотрудники исправительного учреждения избили постящихся заключенных, в основном уроженцев Чечни и Ингушетии. Известны имена семи пострадавших. Одного из них - Расанбека Бекмурзаева - после полученных травм и увечий вывезли под конвоем в городскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, указали правозащитники. В ходе обысков бойцы УФСИН в масках уничтожили Кораны и молитвенные коврики, а также оскорбляли осужденных по поводу их религии и национальности, говорится в сообщении.

Протест заключенных

В знак протеста десятки заключенных вскрыли себе вены и животы, чтобы полученные травмы задокументировали и был приглашен надзирающий прокурор и общественная наблюдательная комиссия, пишет Gulаgu.nеt. По данным правозащитников, то же самое сделали и другие заключенные, не мусульмане, демонстрируя солидарность против пыток. Кроме того, 14 апреля уже около ста человек отказались от приема пищи.

Правозащитники призывают управление ФСИН, следователей и прокурора Ульяновской области организовать проверку и наказать виновных в истязаниях заключенных и бесчеловечном обращении. Для этого Gulаgu.nеt просит изъять видеоархивы димитровградской тюрьмы с 12 по 15 апреля.

Сообщения Gulagu.net о пытках в российских тюрьмах

В октябре 2021 года основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, сообщил, что в его распоряжении имеется обширный видеоархив, в котором содержатся свидетельства пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах. Этот архив правозащитнику передал бывший заключенный Сергей Савельев. Часть этих материалов уже была обнародована в СМИ и вызвала большой международный резонанс.

После публикации свидетельств пыток Следственный комитет (СК) РФ возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий. Между тем Владимир Осечкин был объявлен в розыск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».