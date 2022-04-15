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В Украине утвердили порядок применения оружия гражданскими

  • 15.04.2022, 23:37
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В Украине утвердили порядок применения оружия гражданскими

Новые нормы будут действовать на время военного положения.

Кабинет министров Украины установил порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия на период военного положения. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утвержден Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения», — говорится в сообщении.

Так, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему могут быть при наличии выданы гражданским лицам, желающим участвовать в отпоре вооруженной агрессии и которые отвечают установленным требованиям.

Решения о выдаче оружия и боеприпасов к нему принимаются руководителями уполномоченных органов в административно-территориальных единицах территорий, на которых объявлено военное положение, или лицами, уполномоченными такими руководителями органов.

Выданное огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему подлежат возвращению гражданским лицом до прекращения или отмены действия военного положения в Украине органам Национальной полиции Украины или изымается ими в случае самоустранения от участия в отпоре вооруженной агрессии.

Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О праве на гражданское огнестрельное оружие» № 5708, легализующий право на приобретение огнестрельного оружия для украинцев. За законопроект на заседание 23 февраля проголосовали 274 депутата.

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