В Витебской области повышают стоимость проезда в городском и пригородном транспорте 15.04.2022, 23:55

Сколько будут стоить проездные.

С 17 апреля в Витебской области повышают стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Об этом сообщает Витебский облисполком.

Как и в других регионах, в Витебской области стоимость проезда в городском наземном транспорте вырастет на 10 копеек — до 80 копеек за одну поездку. Талончик у водителя с 17 апреля будет стоить 85 копеек.

Также подорожают проездные. К примеру, месячный «безлимит» на один вид транспорта будет стоить 36 рублей, а на два — 48,04 рубля, а в Новополоцке — 35,05 и 47,04 рубля соответственно. Проездной на месяц на три вида транспорта в Витебске подорожает до 57,28 рубля.

Ранее о повышении стоимости проезда в городском наземном транспорте объявили все Брестская, Гродненская, Гомельская, Минская области и Минск. В столице также подняли стоимость проезда в метро — до 90 копеек (прибавка — 10 копеек).

В Витебской области с 17 апреля также повысят поднимут предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за один километр проезда. К примеру, на обычных маршрутах тариф вырастет до 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля).

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