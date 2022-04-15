У Зеленского назвали вооружение, которое необходимо Украине для победы
- 15.04.2022, 23:56
- 2,248
Список.
В офисе президента Украины продемонстрировали список вооружения, которое необходимо Украине, чтобы одержать победу в войне против России. Украина нуждается в боевых самолетах, чтобы деблокировать временно оккупированные города и освободить украинцев.
Об этом пишет The Atlantic.
Какое же вооружение требует Украина:
артиллерия, 155 миллиметров;
артиллерийские снаряды, 152 миллиметра;
реактивные системы залпового огня. Речь идет о "Град", "Смерч", "Торнадо" или же M142 HIMARS.
бронетехника - БТР, БМП и другие.
танки Т-72, или же аналогичные из США или же Германии;
ЗРК-С-300, Бук или западные аналоги
боевые самолеты, которые помогут деблокировать города и спасти миллионы украинцев.