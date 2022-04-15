У Зеленского назвали вооружение, которое необходимо Украине для победы 15.04.2022, 23:56

2,248

Список.

В офисе президента Украины продемонстрировали список вооружения, которое необходимо Украине, чтобы одержать победу в войне против России. Украина нуждается в боевых самолетах, чтобы деблокировать временно оккупированные города и освободить украинцев.

Об этом пишет The Atlantic.

Какое же вооружение требует Украина:

артиллерия, 155 миллиметров;

артиллерийские снаряды, 152 миллиметра;

реактивные системы залпового огня. Речь идет о "Град", "Смерч", "Торнадо" или же M142 HIMARS.

бронетехника - БТР, БМП и другие.

танки Т-72, или же аналогичные из США или же Германии;

ЗРК-С-300, Бук или западные аналоги

боевые самолеты, которые помогут деблокировать города и спасти миллионы украинцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».