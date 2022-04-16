«Нафтан» вскоре прекратит свою работу?
- 16.04.2022, 0:00
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Рабочие рассказали о ситуации на НПЗ.
Рабочие "Нафтана" сообщают о катастрофической ситуации на предприятии.
"Причиной остановки станет переполненность складов из-за отсутствия рынков сбыта.
Основная масса нашей продукции шла за рубеж. После вступления в силу санкций из-за предоставления белорусской инфраструктуры России для ведения войны против Украины - предприятие работает на минимальных мощностях, дабы не останавливать производство полностью. Но и снизив производство, всем очевидно уже, что руководство не спасёт этим ситуацию.
Завод придется остановить, а дальше нас ожидает резкий скачек безработицы", - сообщают нам рабочие предприятия.