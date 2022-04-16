«Нафтан» вскоре прекратит свою работу? 16.04.2022, 0:00

2,766

Рабочие рассказали о ситуации на НПЗ.

Рабочие "Нафтана" сообщают о катастрофической ситуации на предприятии.

"Причиной остановки станет переполненность складов из-за отсутствия рынков сбыта.

Основная масса нашей продукции шла за рубеж. После вступления в силу санкций из-за предоставления белорусской инфраструктуры России для ведения войны против Украины - предприятие работает на минимальных мощностях, дабы не останавливать производство полностью. Но и снизив производство, всем очевидно уже, что руководство не спасёт этим ситуацию.

Завод придется остановить, а дальше нас ожидает резкий скачек безработицы", - сообщают нам рабочие предприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».