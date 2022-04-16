Последний прокурор Нюрнберга рассказал о возмездии для Путина 4 16.04.2022, 8:06

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Ответственному за преступления России в Украине будет непросто покинуть зал суда.

Владимир Путин может быть привлечен к ответственности за вторжение России в Украину и преступления российских оккупантов.

Об этом рассказал американский юрист Бенджамин Ференц - последний живой прокурор Нюрнбергского процесса - в интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур.

"Разумеется, он может быть привлечен к ответственности. Не существует аргументов, которыми можно оправдать убийство детей, их родителей. Мы знаем, что преступления против человечности были наказаны не только в Нюрнберге, но и после него, во многих юрисдикциях. Есть факт агрессии - вторжение в Украину можно классифицировать как явный факт агрессии, - а убийство всегда было преступлением против человечности. Потому нет никаких сложностей в определении этих преступлений, ответственный за которые может быть привлечен к ответственности, и Путину, если он тот человек, который стоит за всем этим, наверняка будет непросто покинуть зал суда", - отметил Ференц.

Отвечая на вопрос о том, в каком зале суда может проводиться такое слушание, прокурор подчеркнул, что в мире нет недостатка в моделях судов, однако труднее заставить потенциального преступника признать юрисдикцию суда.

"Мы установили модель для существующих судов. К сожалению, не каждая нация готова взять на себя обязательство не убивать людей, которых они считают своими врагами. Так что у нас достаточно моделей и достаточно разных судов. У нас есть преступления в Югославии, других местах, так что нет недостатка в самих моделях суда и том, где их проводить. Трудность заключается в том, чтобы заставить признать юрисдикцию суда. Преступники никогда не хотят идти под суд, потому общество должно либо посадить их в тюрьму, либо отдать под суд, либо отстранить от должности. Они не могут безнаказанно действовать в том же духе, чтобы люди из администрации приказывали своим войскам выходить и убивать людей, которых они даже не знают, за преступления, которые они даже не могут описать - и убивать сотнями и тысячами", - сказал Бен Ференц.

Он также призвал прекратить военные действия в Украине и заняться поиском мирного решения:

"Мое сердце разбито. Всю свою жизнь после Холокоста я пытался создать мир и гармонию во всем мире для всех людей, независимо от их расы или вероисповедания. И мы добились определенного прогресса в этом направлении, создав новые международные уголовные суды, преподавая гуманитарное право в университетах. Но теперь мы видим, что происходящее очень похоже на то, что уже было: обстреливаются дети, взрываются дома. Мне больно видеть, что мы так мало вынесли из Холокоста... и я надеюсь, что мы скоро образумимся. Я настоятельно призываю все войска, участвующие в этих боях, немедленно прекратить огонь и использовать это время затишья... пообещать проведение конференции всех ведущих стран в ближайшие пару недель, чтобы найти мирное решение - как это и подразумевалось при написании устава ООН".

Ференц процитировал американского генерала Дуайта Эйзенхауэра.

"Когда он покидал пост президента США, он сказал: "Мы больше не можем полагаться на силу. Если цивилизация хочет выжить, она должна обратиться к верховенству закона". Эти слова были моим путеводным маяком. Мудростью, которую он передал остальному миру, к сожалению, сегодня пренебрегают", - сказал юрист.

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