«Вместо 525 российских рублей списали 525 белорусских» 8 16.04.2022, 8:17

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Белорус купил неоновые палочки по астрономической цене.

В редакцию пришла очередная жалоба на работу интернет-магазина Wildberries. Неделю назад читатель onliner.by забрал на точке самовывоза неоновые палочки — на момент заказа они стоили 525 российских рублей. С карты списали именно такую сумму, но в белорусских рублях.

— Я заказывал эти палочки еще в феврале, деньги не списались у меня. И товар не отображался в заказанных товарах. Потом я про палочки эти забыл, а в апреле заказал книги. Пришел 8 апреля в пункт выдачи, где мне сказали, что палки эти есть. И вместо 525 российских рублей сняли 525 белорусских. Почти все деньги с карты списали, — возмущается Павел.

Если пересчитать сумму по курсу на 8 апреля, палочки стоили около 20 белорусских рублей. Сейчас они продаются по цене 46 рублей 79 копеек, но это все равно не 525 рублей.

— С 8 апреля я всеми доступными способами пытаюсь достучаться до Wildberries. Разговаривал с администратором в пункте выдачи, она сказала, что таких ситуаций, как у меня, много.

Напомним, с 17 марта все покупки на Wildberries стали осуществляться в белорусских рублях. Ранее маркетплейс выставлял сумму к оплате в RUB. В пункте выдачи покупателю посоветовали написать обращения со своего аккаунта. Павел старательно их пишет, но ответов не получает.

— Реакции со стороны магазина — ноль, уже прошла неделя. А администраторы предлагают мне просто ждать. Это хорошо, что по стечению обстоятельств деньги на жизнь есть, но могло быть и по-другому.

Ранее мы писали о том, что покупатели Wildberries, а также некоторых других российских интернет-магазинов не могут получить деньги по возвратам за товары. В большинстве случаев пользователи являются клиентами банков, которые попали под санкции. Интернет-магазин утверждает, что отправил деньги, а банк заявляет, что получить их не мог.

— Я состою в чате, где сотни таких пострадавших за последние месяцы, — пишет нам Ирина. — Лично мне не пришел возврат на сумму 300 рублей. Из банка поступил официальный ответ, а от Wildberries получаю отписки. Хочу обратиться в Департамент финансовых расследований.

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