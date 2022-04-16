Зеленский рассказал о соотношении потерь оккупантов и воинов ВСУ 5 16.04.2022, 8:19

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Владимир Зеленский

Цифры впечатляют.

По ориентировочным данным украинской стороны, на войне с начала полномасштабного вторжения РФ уже погибли от 2,5 до 3 тысяч военных ВСУ. При этом вражеские потери составляют около 20 тысяч российских оккупантов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Глава государства отметил, что кроме тех украинских бойцов, которые отдали жизни, защищая родину, ранения получили около 10 тысяч наших военнослужащих.

Зеленский добавил, что сейчас "трудно сказать, сколько из них выживет".

Президент также подчеркнул, что в данный момент очень трудно определить количество жертв российской агрессии среди мирных граждан, так как некоторые территории временно захвачены врагом.

"Про мирных жителей говорить очень сложно, так как юг нашей страны, где блокируются поселки и города - Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, и район восточнее, где находится Волноваха, - мы просто не знаем, сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована", - сказал Зеленский.

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