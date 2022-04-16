Зарегистрированным в ЕС автомобилям запретили въезд в Беларусь

Зарегистрированным в ЕС автомобилям запретили въезд в Беларусь21
- 16.04.2022, 8:36
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Запрет начал действовать сегодня в полночь.
Беларусь ввела запрет на въезд транспортных средств, зарегистрированных в ЕС.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Минтранс.
С полуночи 16 апреля запрещено перемещение через границу в Беларусь автотранспортных средств, автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Европейском союзе.
Исключение составляет их прохождение через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.
Это ограничение не применяется до 23 апреля к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля этого года.
Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, направляются без ограничений.
Кроме того, определен перечень мест, в которые могут направляться зарегистрированные в ЕС автотранспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.