Зарегистрированным в ЕС автомобилям запретили въезд в Беларусь 21 16.04.2022, 8:36

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Запрет начал действовать сегодня в полночь.

Беларусь ввела запрет на въезд транспортных средств, зарегистрированных в ЕС.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Минтранс.

С полуночи 16 апреля запрещено перемещение через границу в Беларусь автотранспортных средств, автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Европейском союзе.

Исключение составляет их прохождение через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

Это ограничение не применяется до 23 апреля к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля этого года.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, направляются без ограничений.

Кроме того, определен перечень мест, в которые могут направляться зарегистрированные в ЕС автотранспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.

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