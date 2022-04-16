За маркой «Русский военный корабль, иди …» в Киеве выстроилась огромная очередь 10 16.04.2022, 8:40

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Фотофакт.

Недавно в Украине выпустили новую почтовую марку, посвященную уже легендарной истории с «русским военным кораблем». После того как в четверг тот самый корабль пошел на дно, популярность марки резко выросла — в пятницу выстроились целые очереди из желающих ее приобрести.

«Наверное, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном», — написали на странице Укрпочты в Facebook и опубликовали фото киевского Главпочтамта.

Две марки под названием «Русскій воєнний корабль, іді … !» были выпущены в обращение Укрпочтой 12 апреля, одна для внутриукраинского использования, вторая для отправки писем за границу, обе тиражом по 500 тыс. экземпляров. Цена марок составляет 0,8−1,5 доллара.

Марки посвящены истории атаки российского крейсера «Москва» на остров Змеиный в Черном море, который защищали украинские пограничники. На требование сдаться украинский военнослужащий ответил «Русский военный корабль, иди на ***!». Всех защитников острова захватили в плен, но впоследствии обменяли.

13 апреля украинская сторона сообщила, что «Москва», флагманский корабль Черноморского флота РФ, была поражена украинскими ракетами «Нептун».

14 апреля Минобороны РФ сообщило, что на судне из-за пожара «сдетонировал боезапас», и в условиях шторма оно потеряло остойчивость и затонуло. Правда, судя по метеорологическим данным, никакого шторма в Черном море в то время не было.

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