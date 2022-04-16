Россия может остаться без армии 18 16.04.2022, 8:40

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Кремль фактически посылает солдат и офицеров на самоубийство.

В Кремле уже признали большие потери в войне против Украины, но наступление продолжается из-за желания Владимира Путина достичь своих целей.

Остановить войну в Украине может только полный разгром российской армии, заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

"Дело в том, что руководитель Кремля не поменялся. Он живет в своем иллюзорном мире. Да, он знает, что потери огромные. В начале войны, по информации из разных источников, на одном из совещаний, когда Герасимов сообщил Путину о потерях, тот якобы сказал: "Даже 30-50 тысяч потерь – ничто по сравнению с той ценой, которую мы получим в результате победы", - отметил эксперт.

По словам Жданова, ради победы Путин согласен на все - он не меняет своих задач, поэтому они тупо идут в наступление, в лобовые атаки на наши позиции, и ничего не меняется.

"Кстати, есть информация о том, что в российском генеральном штабе здравомыслящие офицеры пытаются донести до высшего руководства России, что если сейчас не остановить попытку второго наступления, можно потерять всю боеспособную часть вооруженных сил РФ. Россия может остаться без армии", - подытожил Жданов.

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