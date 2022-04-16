Что происходит в магазине JYSK в Гродно, который закроется через пару дней? 4 16.04.2022, 8:45

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На неопределенный срок будут закрыты все 11 магазинов сети в Беларуси.

До закрытия всех магазинов датского бренда JYSK в Беларуси остаются считанные дни. Чтобы максимально распродать товары, там объявили о существенных скидках на весь ассортимент, что спровоцировало небывалый ажиотаж среди белорусов. За пару дней до закрытия журналисты побывали в магазине JYSK, расположенном в ТРК Triniti в Гродно. «Вечерний Гродно» рассказывает, что там увидел.

Напомним, о закрытии всех белорусских магазинов JYSK было объявлено в пятницу, 8 апреля. Как было сказано на официально сайте бренда, с 18 апреля на неопределенный срок будут закрыты все 11 магазинов сети в Беларуси. Чтобы разгрузить перед локдауном склады, в компании объявили о скидке в 30% на всю продукцию. Реакция белорусов не заставила себя долго ждать — в тот же день на кассах всех JYSK выстроились огромные очереди.

До закрытия скидка на все будет составлять 50 %

Спустя неделю после объявления о закрытии в гродненском JYSK все также можно встретить непривычно длинные очереди. При чем «змейка» из людей у кассы выстроилась уже спустя 15 минут после открытия магазина. Ждать, пока кассиры позовут для расчета, по-прежнему надо долго — поэтому некоторые покупатели не выдерживают томительного ожидания в очереди и, бросая покупки на ближайшие полки, покидают магазин.

Кстати, товар на полках все еще есть, хотя и не так много, как было неделю назад. Первая волна покупателей смела далеко не все, но уже повсеместно встречаются пустые стеллажи. Так, практически опустела зона с кухонной мебелью, стульями, постельным бельем и полотенцами. Многие товары в торговом зале уже помечены табличками «продано». Остались либо очень дорогие товары, либо мелочевка.

Дополнительным катализатором для ажиотажа служат и скидки. Если неделю назад дисконт на весь ассортимент составлял 30%, то недавно его увеличили до 50%, поэтому все товары сейчас продаются за половину стоимости. При этом скидки действуют, даже если расплачиваться картами рассрочки.

Напомним, закроется магазин JYSK в ТРК Triniti с понедельника, 18 апреля.

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