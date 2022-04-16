Генерал СБУ назвал главную задачу Путина к 9 мая 12 16.04.2022, 8:58

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Андрей Кожемякин

Военному руководству РФ хочется выдать желаемое за действительное.

Для российского диктатора Путина крайне важны захват Мариуполя и пленение его защитников. Задачей "максимум" до 9 мая можно считать захват путинской армией всей территории Донбасса.

Об этом в интервью главному редактору gordonua.com Алесе Бацман рассказал генерал СБУ в отставке, нардеп Андрей Кожемякин.

"Путину в том состоянии, в каком он сейчас есть, и его окружению, военному руководству трудно точно представить, чего они хотят к 9 мая. Это психологически. Думаю, они хотят какую-то маленькую, но потом хорошо раздутую и показанную победу. Скажем, удара по направлению Славянска, Краматорска, Северодонецка, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей периода 2014 года.

Естественно, для Путина очень важны захват Мариуполя и склонение его защитников к сдаче в плен или их уничтожение", - говорит он.

По словам Кожемякина, также нельзя исключать вторую попытку россиян захватить украинскую столицу.

"Думаю, фашист Путин и командующие его вооруженными орками предлагают вариант, чтобы основной удар нанести со стороны Донецка, Луганска. Если у них будут успехи на этом направлении, я не исключаю, что 20-тысячная группировка, которая сейчас находится в районе Гомеля, Мозыря и других белорусских городов (по данным нашей и британской разведок), может совершить еще один поход в сторону столицы Украины. Но думаю, этого не произойдет", - отметил депутат.

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