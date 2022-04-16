Рогачевский молочно-консервный комбинат возглавил бывший сотрудник ГУБОПиК 24 16.04.2022, 9:23

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Виталий Строгий

В его биографии есть нюансы.

В ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» сменился генеральный директор. Новым руководителем назначен Виталий Строгий. В официальном пресс-релизе сообщается, что новый директор пришел на Рогачевский МКК с Щучинского маслосырзавода, но в его биографии есть нюансы, пишет «Наша Нива».

Информация о предыдущем месте работы, как утверждает Гомельский сайт «Флагшток», верна лишь частично. Виталий Строгий действительно руководил ОАО «Щучинский маслосырзавод» с 2013 по 2019 год до присоединения предприятия к ОАО «Молочный мир». Но после того как некогда самостоятельный хозяйствующий субъект стал филиалом Гродненского молокозавода, Строгий был снят с должности.

«Флагшток» связывает это со слабостью Строгого как руководителя. Финансовая отчетность Щучинского маслосырзавода, которая публиковалась в связи с действующим законодательством об акционерных обществах, показывает, что в 2013 году Виталий Строгий принял успешное предприятие, а при присоединении в 2019 году к ОАО «Молочный мир» оно было уже на грани банкротства. Предприятие оказалось очень закредитованным, а чистый убыток за 2018 год составил почти 10 млн рублей.

Кроме этого факта, в открытых источниках о Виталии Строгом можно найти, что новый директор Рогачевского МКК работал в силовых органах (источник «Флагштока» сообщает, что был сотрудником ГУБОПиК).

Оттуда он сначала перешел в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, где являлся заместителем начальника управления ведомственного контроля и отвечал за проведение ревизий и работу с правоохранительными органами, а затем заместителем директора по Щучинскому маслосырзаводу.

Блогер d_zholik писал в Livejournal в 2014 году, что еще до назначения директором ОАО «Щучинский маслосырзавод» в отношении Виталия Строгого было заведено уголовное дело по коррупционной статье. Официальных подтверждений этому нет, но, как рассказали «Флагштоку» работники предприятия, за время руководства Виталия Строгого на предприятии сроки по коррупционным статьям получили как минимум два руководителя подразделений: начальник лаборатории и начальник отдела торговли.

Официальных подтверждений всему этому нет, однако zerkalo.io узнало, что до приезда в Щучин Виталий Строгий работал в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия в должности заместителя начальника управления ведомственного контроля. Эта структура занимается противодействием коррупции на подведомственных Минсельхозпроду предприятиях и взаимодействует с правоохранительными органами. На этом посту в 2011 году Строгий давал интервью «Совбелии».

Напомним, что недавно появилась информация о фактическом банкротстве Рогачевского МКК. Он отказался выплачивать акционерам дивиденды за 2021 год.

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