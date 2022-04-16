«Солдат - не жалеть»: стало известно о новом приказе Путина

«Солдат - не жалеть»: стало известно о новом приказе Путина23
- 16.04.2022, 9:45
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При этом российским командирам поручено беречь технику.
Российский диктатор Путин приказал военному командованию не жалеть солдат на войне в Украине, однако беречь технику.
Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, пишет "Сегодня".
Он отметил, что прилагаемые Кремлем "усилия" в войне, пока результата не достигают.
"Ни скрытая мобилизация, ни призыв неопытных военнослужащих срочной службы, не помогают. С техникой проблемы. На совещании, которое Путин приводил больше недели назад с руководящим составом силовых структур, было сказано, что солдат не жалеть. Это еще "жуковский подход", который прошел советские времена и есть в вооруженных силах РФ сейчас. А в отношении техники - быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", - говорит эксперт.
По словам Романенко, оккупантам в течение трех недель не удается сформировать ударную группировку.
"Надо готовиться к сопротивлению и уничтожению еще двух третей военного потенциала от того нашествия, которое пришло к нам 24 февраля. Треть мы уже уничтожили", - резюмировал генерал.