«Солдат - не жалеть»: стало известно о новом приказе Путина 23 16.04.2022, 9:45

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При этом российским командирам поручено беречь технику.

Российский диктатор Путин приказал военному командованию не жалеть солдат на войне в Украине, однако беречь технику.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, пишет "Сегодня".

Он отметил, что прилагаемые Кремлем "усилия" в войне, пока результата не достигают.

"Ни скрытая мобилизация, ни призыв неопытных военнослужащих срочной службы, не помогают. С техникой проблемы. На совещании, которое Путин приводил больше недели назад с руководящим составом силовых структур, было сказано, что солдат не жалеть. Это еще "жуковский подход", который прошел советские времена и есть в вооруженных силах РФ сейчас. А в отношении техники - быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", - говорит эксперт.

По словам Романенко, оккупантам в течение трех недель не удается сформировать ударную группировку.

"Надо готовиться к сопротивлению и уничтожению еще двух третей военного потенциала от того нашествия, которое пришло к нам 24 февраля. Треть мы уже уничтожили", - резюмировал генерал.

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