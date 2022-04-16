Ученые обнаружили в Швейцарии клад редких монет времен IV века 1 16.04.2022, 9:38

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Общее количество монет составляет 1290 штук.

Клад из более чем 1000 монет второй четверти IV века был обнаружен в Бубендорфе, на севере центральной части Швейцарии. Клад был обнаружен археологическим разведчиком-добровольцем Даниэлем Людином в лесистой местности недалеко от замка Вильденштейн. Когда его металлоискатель подал сильный сигнал тревоги, Людин немного покопался и нашел несколько римских монет и несколько черепков, которых недостаточно, чтобы объяснить силу сигнала. Он копнул еще немного и сорвал джекпот. Буквально: разбитый горшок, наполненный монетами. Об этом пишет The History Blog (перевод — lenta.ua).

Он засыпал дыру и уведомил представителей кантона по наследию из Archeologie Baselland, которые немедленно отправили команду на место находки. Они убрали горшок в почвенный блок, чтобы все монеты, фрагменты горшка и любые невидимые археологические сокровища, такие как следы органических остатков, можно было раскопать в лабораторных условиях. Удаление блока также позволило исследователям провести компьютерную томографию блока почвы, чтобы составить карту содержимого. Черное пространство, замеченное на КТ между двумя слоями монет, оказалось простым куском кожи.

Общее количество монет после того, как клад был полностью раскопан, составляет 1290 монет, все медные монеты, так что это была банка для мелочи. Общая стоимость 1290 медяков была эквивалентна золотому солиду, или примерно двухмесячному жалованью солдата в легионах. Все монеты были отчеканены во времена правления Константина (306-337 гг. н.э.). Самые поздние из них датируются 332-335 годами нашей эры.

Что делает клад таким необычным, так это то, что он был захоронен во времена политической и экономической стабильности. Клады монет 4-го века обычно закапывали в периоды беспорядков, но правление Константина не было среди них. Клады этого периода исчезающе редки по всей Империи. Кажется вероятным, что этот был похоронен по другим причинам. Одним из возможных вариантов является религиозное подношение, поскольку место находки находилось на границе между тремя известными римскими поместьями, поэтому это могло быть жертвоприношением на границе.

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