Что нужно знать белорусам при покупке автотоваров через интернет 16.04.2022, 10:03

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Эксперты дали несколько полезных рекомендаций.

Великое множество сайтов предлагает автовладельцам купить все что угодно – от нового автомобиля до ковриков и автокосметики. В Сеть ушло не только общение между людьми, но и торговля, которая имеет свои особенности, местами существенно отличаясь от посещения автомагазина, пишет abw.by.

Несмотря на то, что покупатель своего продавца в лицо не видит, это не значит, что торговля не регулируется законодательными актами. Продажа товаров в интернете юридическим языком называется торговлей по образцам. Проще говоря, товар видишь, но подержать его в руках и осмотреть не можешь.

Что и как продают

Еще до заключения договора (покупки), продавец обязан донести до вас следующую информацию:

- наименование и его местонахождение;

- режим работы интернет-магазина;

- перечень товаров и сведения об их потребительских свойствах;

- цену и способ оплаты;

- сроки и способ доставки.

Четко должны быть прописаны и параметры оформления цены – она должна быть указана в описании шрифтом, который по размерам "не меньше половины наибольшего размера шрифта, используемого в описании товара". Остальная (общая) информация может доводиться и устно.

Не секрет, что многие известные зарубежные бренды зарегистрированы в одних странах, а продукцию свою изготавливают в том же Китае или Индии. И подобные факты тоже обязательно должны указываться в описании товара – это следует как из постановления cовмина №31, так и из Закона "О защите прав потребителей".

Кто продает и как отказаться от покупки

На главной странице сайта интернет-магазина должны быть информация:

- наименование юрлица или индивидуального предпринимателя и их местонахождение;

- информация о государственной регистрации и наименование органа, осуществившего такую регистрацию;

- режим работы;

- способ оплаты и доставки;

- дата включения сведений об интернет-магазине в Торговый реестр Республики Беларусь.

Есть свои особенности и при описании доставки товаров. Если вы выбрали такую услугу, то, помимо вышеперечисленной информации, продавец должен предоставить вам штрих-код товара, если его маркировка таким кодом обязательна. А также сведения о правилах и условиях эффективного и безопасного пользования таким товаром, в том числе ухода за ним. При этом кассовый аппарат у продавца (доставщика) должен быть в наличии. И не забываем, что цена товара указывается исключительно в белорусских рублях.

О том, на каких условиях, как, в каком порядке и сроки расторгается договор купли-продажи, в том числе и в случае отказа покупателя от покупки до передачи ему товара, продавец тоже обязан указать на своем сайте (в том числе порядок возврата денег за товар). И в этой части необходимо сказать, что такие договоры, как заказ продукции через интернет – это публичная оферта, если предложение о покупке товара содержит все существенные условия договора. Договор считается заключенным только тогда, когда все требования соблюдены и продавец получил от вас согласие.

Что нужно знать белорусам при покупке автотоваров через интернет

Эксперты дали несколько полезных рекомендаций.

Великое множество сайтов предлагает автовладельцам купить все что угодно – от нового автомобиля до ковриков и автокосметики. В Сеть ушло не только общение между людьми, но и торговля, которая имеет свои особенности, местами существенно отличаясь от посещения автомагазина, пишет (abw.by https://www.abw.by/novosti/law/225881).

Несмотря на то, что покупатель своего продавца в лицо не видит, это не значит, что торговля не регулируется законодательными актами. Продажа товаров в интернете юридическим языком называется торговлей по образцам. Проще говоря, товар видишь, но подержать его в руках и осмотреть не можешь.

Что и как продают

Еще до заключения договора (покупки), продавец обязан донести до вас следующую информацию:

- наименование и его местонахождение;

- режим работы интернет-магазина;

- перечень товаров и сведения об их потребительских свойствах;

- цену и способ оплаты;

- сроки и способ доставки.

Четко должны быть прописаны и параметры оформления цены – она должна быть указана в описании шрифтом, который по размерам "не меньше половины наибольшего размера шрифта, используемого в описании товара". Остальная (общая) информация может доводиться и устно.

Не секрет, что многие известные зарубежные бренды зарегистрированы в одних странах, а продукцию свою изготавливают в том же Китае или Индии. И подобные факты тоже обязательно должны указываться в описании товара – это следует как из постановления cовмина №31, так и из Закона "О защите прав потребителей".

Кто продает и как отказаться от покупки

На главной странице сайта интернет-магазина должны быть информация:

- наименование юрлица или индивидуального предпринимателя и их местонахождение;

- информация о государственной регистрации и наименование органа, осуществившего такую регистрацию;

- режим работы;

- способ оплаты и доставки;

- дата включения сведений об интернет-магазине в Торговый реестр Республики Беларусь.

Есть свои особенности и при описании доставки товаров. Если вы выбрали такую услугу, то, помимо вышеперечисленной информации, продавец должен предоставить вам штрих-код товара, если его маркировка таким кодом обязательна. А также сведения о правилах и условиях эффективного и безопасного пользования таким товаром, в том числе ухода за ним. При этом кассовый аппарат у продавца (доставщика) должен быть в наличии. И не забываем, что цена товара указывается исключительно в белорусских рублях.

О том, на каких условиях, как, в каком порядке и сроки расторгается договор купли-продажи, в том числе и в случае отказа покупателя от покупки до передачи ему товара, продавец тоже обязан указать на своем сайте (в том числе порядок возврата денег за товар). И в этой части необходимо сказать, что такие договоры, как заказ продукции через интернет – это публичная оферта, если предложение о покупке товара содержит все существенные условия договора. Договор считается заключенным только тогда, когда все требования соблюдены и продавец получил от вас согласие.

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